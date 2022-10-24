Семь удивительных свойств чая

С чаем впервые люди познакомились более тысячи лет назад. И этот напиток продолжает пользоваться популярностью и в наши дни. Это не случайно: он обладает множеством преимуществ для здоровья.

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В чае много антиоксидантов. Ещё в нём можно найти натрий, углеводы и белки, но в совсем небольших количествах. Чтобы польза от этого напитка была максимальной, его нужно употреблять регулярно.

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Специалисты выделяют семь положительных эффектов, которые оказывает чай на организм.

Улучшение здоровья сердца

В ходе исследования, проведённого среди китайского населения в возрасте от 30 до 79 лет, оказалось, что при употреблении чая снижается вероятность развития ишемической болезни сердца и инфаркта. Также результаты другого исследования продемонстрировали, что при употреблении 9 г чёрного чая в сутки риск появления сердечно-сосудистых заболеваний снижается, также ниже становятся показатели сахара в крови и триглицеридов. Также значительно снизился уровень «плохого» холестерина в крови.

Борьба с раковыми клетками

Научная работа, опубликованная в «Американском журнале эпидемиологии», показала, что благодаря большому количеству флавоноидов чёрный чай помогает снизить риск появления у человека рака предстательной железы. В ходе ещё одного исследования выяснилось, что теафлавин-3, который входит в состав чёрного чая, препятствует росту клеток рака яичников.

Снижение риска сахарного диабета

Исследование, результаты которого опубликованы в научном журнале «Диабетология», доказало, что чай снизит вероятность развития сахарного диабета второго типа. Так, если пить хотя бы по три чашки чая в день, то риск снизится где-то на 40 %.

Защита от инсульта

Если каждый день выпивать три или больше чашек чёрного либо зелёного чая, то вероятность возникновения инсульта снизится на 21 %.

Лечение расстройств желудка

Чёрный чай содержит дубильные вещества, благодаря которым можно избавиться от диареи и уменьшить воспаление желудка. Чтобы не было обезвоживания, употребляйте чёрный чай без кофеина.

Антибактериальный эффект

Научно доказано, что чай может подавлять некоторые виды бактерий благодаря входящим в его состав фенольным соединениям и дубильным веществам.

Снижение уровня гормонов стресса