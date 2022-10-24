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2 часа назад

Нутрициолог Чернышова заявила, что квашеная капуста полезнее свежей

runews24.ru

Нутрициолог отметила, что такой продукт можно есть даже тем, кто должен контролировать уровень глюкозы в крови, пишет издание «Летидор».

Нутрициолог объяснила, почему квашеная капуста полезнее свежей
Фото: runews24.rurunews24.ru

Во время заквашивания капусты бактерии превращают сахар в молочную кислоту. Благодаря этому овощ становится очень полезным. В этом процессе не участвует уксус, который используется при мариновании.

В квашеной капусте также содержатся полезные бактерии, число которых не меньше, чем в кисломолочной продукции.

Овощ благотворно влияет на пищеварение, а витамин С в его составе укрепляет иммунитет. Также в продукте есть витамин U, облегчающий симптомы язвенной болезни.

Однако квашеную капусту не стоит употреблять в больших количествах. У тех, кто страдает заболеваниями ЖКТ и проблемами с почками, стоит проконсультироваться с врачом перед тем, как поесть продукт.

Еда,
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