Нутрициолог объяснила, почему квашеная капуста полезнее свежей

Нутрициолог отметила, что такой продукт можно есть даже тем, кто должен контролировать уровень глюкозы в крови, пишет издание «Летидор».

Во время заквашивания капусты бактерии превращают сахар в молочную кислоту. Благодаря этому овощ становится очень полезным. В этом процессе не участвует уксус, который используется при мариновании.

В квашеной капусте также содержатся полезные бактерии, число которых не меньше, чем в кисломолочной продукции.

Овощ благотворно влияет на пищеварение, а витамин С в его составе укрепляет иммунитет. Также в продукте есть витамин U, облегчающий симптомы язвенной болезни.