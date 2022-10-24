Диетолог рассказал, что молоко делает с организмом

Молочные продукты способны снизить риск развития сахарного диабета второго типа, выявили итальянские ученые. Исследователи из Неаполитанского университета под руководством доктора Аннализи Гиосу уверены, что один стакан молока в день снижает риск развития диабета второго типа на 10%, ряженка, йогурт и кефир – на 5 %. Какую еще пользу и вред несут молочные продукты – читайте в материале MIR24.TV.
«Некоторые молочные продукты могут провоцировать кожные высыпания, но прежде всего это касается обезжиренного коровьего молока. Чем выше процент жира в молоке, тем меньше кожная реакция. А вот кисломолочные продукты, вроде йогурта, творога, кефира и сыра кожные реакции вообще не вызывают. Однако у особо чувствительных людей любая молочная продукция может спровоцировать высыпания», – говорит диетолог и тренер Артем Тужиков.
Однако молочные продукты обладают и положительным свойством – оказывают противовоспалительный эффект.
«Один из самых популярных мифов, будто употребление молока вызывает образование слизи, особенно во время ОРЗ. Но по результатам авторитетных исследований, употребление молочных продуктов на постоянной основе, даже в период ОРВИ и ОРЗ, не приводит к образованию никакой слизи. Наоборот, молочные продукты – это важнейший источник кальция и витаминов, оказывающих укрепляющий и противовоспалительный эффект. Слизь в организме жизненно необходима и представляет собой естественный защитный слой внутренних органов и систем, обладает антибактериальными свойствами и собственной защитной микрофлорой», – отмечает эксперт.
Как утверждает Тужиков, употребление молока в объеме от 120 до 200 миллилитров в день или 40 граммов твердого сыра снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 25%. Кроме того, если употреблять молочные продукты при дефиците калорий, можно быстрее сбросить лишний вес.
«А вот исследований, доказывающих еще один популярный миф, будто молоко вызывает отеки – нет. В молочных продуктах нет избыточного содержания солей и лактозы. Отек – это обычно результат индивидуальных особенностей организма. Есть «особо чувствительные» люди, отекающие почти от всего: недосыпа, стресса, тренировок, сладкого. Если вы относитесь к их числу, то убирайте молочку за неделю до каких-либо мероприятий», – советует Тужиков.
По словам диетолога, пищевой маркетинг «намеренно демонизирует популярные продукты», чтобы продавать альтернативную продукцию. В отличие от обычного молока, нежелательные реакции как раз чаще всего возникают на обезжиренную молочную продукцию.