Диетолог рассказал, что молоко делает с организмом

«А вот исследований, доказывающих еще один популярный миф, будто молоко вызывает отеки – нет. В молочных продуктах нет избыточного содержания солей и лактозы. Отек – это обычно результат индивидуальных особенностей организма. Есть «особо чувствительные» люди, отекающие почти от всего: недосыпа, стресса, тренировок, сладкого. Если вы относитесь к их числу, то убирайте молочку за неделю до каких-либо мероприятий», – советует Тужиков.