Эти семь продуктов нельзя покупать в замороженном виде

Если вы часто покупаете именно замороженные продукты, то вам нужно знать, что не все они одинаково полезны для организма. Повара предупреждают, что есть пища, которую в замороженном виде лучше не брать вообще никогда.

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По словам поваров, существуют семь разновидностей продуктов, от покупки которых в замороженном виде нужно отказаться.

Травы. Персональный повар Дана Буджальски говорит, что сама бы не стала покупать замороженные травы. Они выглядят довольно непривлекательно, к тому же вкус у них совсем не такой, как у свежих. Хлеб. Дело в том, что консистенция хлеба меняется при заморозке. Поэтому ничего лучше свежего хлеба вы не купите. Клубника. Шеф-повар Сьюзан Ирби не советует покупать её в замороженном виде. Проблема в том, что клубника в буквальном смысле начинает распадаться при заморозке. Да и вкус у неё становится отвратительным. В лучшем случае из такой клубники можно сделать компот.