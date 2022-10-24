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59 минут назад

Эти семь продуктов нельзя покупать в замороженном виде

Ferra.ru

Если вы часто покупаете именно замороженные продукты, то вам нужно знать, что не все они одинаково полезны для организма. Повара предупреждают, что есть пища, которую в замороженном виде лучше не брать вообще никогда.

Эти семь продуктов нельзя покупать в замороженном виде
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам поваров, существуют семь разновидностей продуктов, от покупки которых в замороженном виде нужно отказаться.

Травы. Персональный повар Дана Буджальски говорит, что сама бы не стала покупать замороженные травы. Они выглядят довольно непривлекательно, к тому же вкус у них совсем не такой, как у свежих. Хлеб. Дело в том, что консистенция хлеба меняется при заморозке. Поэтому ничего лучше свежего хлеба вы не купите. Клубника. Шеф-повар Сьюзан Ирби не советует покупать её в замороженном виде. Проблема в том, что клубника в буквальном смысле начинает распадаться при заморозке. Да и вкус у неё становится отвратительным. В лучшем случае из такой клубники можно сделать компот.

Морские гребешки. Некоторые производители замороженной продукции добавляют в такие гребешки воду. В процессе приготовления они могут из-за этого уменьшиться и стать более жёсткими. Котлеты для бургеров. Свежий говяжий фарш станет лучшим решением, если вы хотите сделать бургеры. Десерты из заварного теста. Всё дело в том, что заварное тесто плохо переносит заморозку. Брокколи. На этот овощ тоже плохо влияет заморозка. Как отмечает шеф-повар Джессика Рандхава, крестоцветные овощи вообще теряют большую часть своего вкуса при заморозке. Более того, брокколи в этом случае ещё и утрачивает питательные вещества.

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