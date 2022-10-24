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1 час назад

Врач назвала вредный продукт из повседневного меню россиян

Lenta.ru

Картофель вреден людям с болезнями почек, ожирением и сахарным диабетом, предупредила врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Алина Кобозева. В беседе с «Лентой.ру» она посоветовала россиянам отказаться от него в пользу сезонных продуктов.

Врач назвала вредный продукт из повседневного меню россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Кобозевой, сезонные овощи позволяют разнообразить рацион и насытить организм витаминами и микроэлементами. Включение в повседневное меню орехов, тыквы, брокколи, цветной капусты, моркови и другие овощей поможет поддержать иммунитет с наступлением холодного времени года.

«Айва, виноград, груша, слива, хурма, яблоки, брусника, инжир, клюква, облепиха, шиповник с легкостью компенсируют недостачу летних фруктов и ягод», — назвала альтернативы врач.

Кобозева обратила внимание, что картофель является сезонным овощем, содержащим витамины группы В6, которые участвуют в регулировании неврологических процессов. Также корнеплод богат «устойчивым» крахмалом, обеспечивающим нормальное функционирование и содержание полезных бактерий в кишечнике. В то же время картофель обладает высоким гликемическим индексом, следовательно, его потребление стоит ограничить людям, страдающим ожирением или сахарным диабетом.

К составлению рациона лучше подходить, учитывая не только сезонность и доступность продуктов, но и индивидуальные особенности организма, подвела итог врач.

Ранее диетолог Антон Поляков предупредил о неожиданной опасности куриных яиц. Он пояснил, что аллергия на куриные яйца может вызвать синдром хронической усталости.

Еда,Антон Поляков,
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