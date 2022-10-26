Как наказать магазин за просрочку — и не только рублем

Большинство россиян хоть раз да сталкивались с просроченными продуктами, которые по невнимательности и запарке приносили из магазина домой. Повезёт ещё, если испорченный продукт обнаружится сразу, а не после того, как его попробовали на зуб. Но, как бы то ни было, за просрочку с магазина можно стрясти по полной — главное, знать как.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Есть простая установка — в магазине просрочки быть не должно по закону. Если вы её случайно купили, первое, что можно сделать, — безболезненно обменять её на свежий продукт, либо такой же, либо другой, но с перерасчётом цены. Скорее всего, магазин с радостью согласится на обмен, и тогда проблема будет исчерпана. Но есть менее мирные случаи, которые требуют вмешательства третьей стороны.

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Например, жалобы покупателя в магазине попросту проигнорировали. В таком случае начинается разговор по-плохому. Самый простой способ — оставить гневный отзыв в Сети, так у магазина упадёт количество покупателей, а значит, и выручки.

Можно выяснять отношения не с продавцами магазина, а с его верхушкой и накатать жалобу руководству магазина или отправить её в главный офис. Но действеннее всего обратиться в Роспотребнадзор. Там нужно будет рассказать о своей проблеме, и тогда уже ведомство решит, что делать. Всё будет зависеть от тяжести нарушения. Магазин может отделаться штрафом от 3000 до 300 000 рублей, но это если никто не отравился.

Если же отравление всё-таки произошло, то нужно обратиться в больницу, отправить остатки еды в санэпидстанцию и накатать жалобу в Роспотребнадзор. Тогда магазину придётся компенсировать всё лечение после отравления. За хранение просрочки супермаркету или онлайн-магазину может прилететь штраф до 600 000 рублей. За её продажу — обязательные работы до 360 часов, ограничение свободы до 2 лет, принудительные работы до 2 лет или лишение свободы на тот же срок. Уже как-то прям солидненько.

Если из-за просрочки отравился или умер взрослый, а испорченное детское питание в магазине просто даже нашли — тогда виновнику грозит штраф до 500 000 рублей, принудительные работы до 5 лет или лишение свободы до 6 лет со штрафом до 500 000 рублей. Если из-за просрочки погибли два и более человека, то наказание увеличивается — теперь это принудительные работы до 5 лет или лишение свободы до 10 лет.

Подробнее о том, что делать с купленной просрочкой и как наказать магазин за невнимательность, «Секрет» писал в этом материале.