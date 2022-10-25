Диетолог рассказала о вреде круассанов на завтрак

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что тяжёлая пища на завтрак может привести к ожирению, проблемам с желудочно-кишечным трактом, а также воспалению слизистой желудка.

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Так, в беседе с Life.ru диетолог рассказала, что самым популярным вредным блюдом на завтрак является круассан, так как содержащиеся в нём трансжиры разрушают клетки и повышают уровень глюкозы.

Диетолог также посоветовала отказаться на завтрак от жареной картошки, оставшегося с вечера мяса по-французски, а также от блюд, обильно политых майонезом, так как на их переваривание организм тратит очень много сил.