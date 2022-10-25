Мифы о еде: правда ли, что заменители сахара вреднее самого сахара

Многие девушки в погоне за стройной фигурой ищут разные способы урезать калорийность своего рациона. Одной из таких уловок может быть использование сахарозаменителя в еде. Так, они покупают диетическую газировку, печенье и даже джемы с сахарозаменителем. Однако многие уверены, что сахарозаменитель для здоровья опаснее, чем обычный сахар. “Рамблер” разбирается в том, почему это — миф.

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Из чего делают сахарозаменители

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Вещества, которые называют сахарозаменителями, могут быть как органического, так и неорганического происхождения. Они имеют сладкий вкус, но при этом не содержат в себе углеводов — именно поэтому их используют люди с сахарным диабетом.

Низкокалорийные сахарозаменители

Сахарозаменителей существует бесчисленное множество. В диетическую пищу чаще всего добавляют сахарозаменители, которые содержат мало калорий. Они помогают контролировать количество потребляемой еды и становятся альтернативой сладкому для тех, кто сидит на диете и ограничивает себя в мучных продуктах.

Сахарозаменители с небольшим количеством калорий, как правило, представляют собой сахарные спирты. Они не опасны и не содержат этанола. Кроме того, сахарный спирт содержится в некоторых овощах, ягодах и фруктах. Их также используют при изготовлении выпечки, конфет, шоколада и других сладостей в промышленном производстве. Они также не вызывают кариес, поэтому их добавляют в жвачку.

Также есть низкокалорийные заменители сахара неорганического происхождения. В пищу из них чаще всего употребляют аспартам. Его структура больше напоминает белок, а не углеводы, и он разрушается при нагревании, поэтому добавить его в чай или кофе не выйдет, поэтому чаще используется для приготовления мороженого и прохладительных напитков.

Сахарозаменители без калорий

Существуют также заменители сахара, которые вообще не содержат в себе калорий. Они подходят не только тем, кто контролирует свое питание для похудения, но и людям с сахарным диабетом.

В этих продуктах нет калорий, так как они не усваиваются организмом. По сути, вы чувствуете сладость, но калорий и энергии от нее не получаете. Они также могут быть натуральными и ненатуральными. В качестве органического происхождения можно привести в пример стевию, которую получают из растения. Неогесперидин получают из цитрусовых и добавляют в зубную пасту и ополаскиватели для рта.

Вред и польза

Сахарозаменители исследовали многие ученые, чтобы поставить точку в том, насколько они оптимальны для замены обычного сахара. В Британском научном журнале Diabetes была опубликована статья, в которой сравнили все исследования сахарозаменителей за последние годы. Эксперты пришли к выводу, что сахарозаменители можно назвать безвредными. Органически произведенные сахарозаменители никогда не вызывали опасения у ученых, вопросы оставались только к искусственным заменителям сахара. Однако и они были “оправданы” с помощью исследований.

Так, ученые пришли к выводу, что если человек контролирует свой рацион в течение дня, то ему необязательно прибегать к употреблению сахарозаменителей. В таком случае он все равно не превысит дневную норму калорийности. В некоторых случаях употребление сахара может быть даже полезным. Так, например, изомальт и мальтит при попадании в кишечник увеличивают количество бифидобактерий. Однако исследования о пользе этих сахарозаменителей еще не были доведены до конца.