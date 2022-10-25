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2 часа назад

Американские ученые рекомендуют есть рыбу, чтобы сохранить в старости ясность ума

runews24.ru

Ученые выяснили, какой продукт нужно употреблять регулярно, чтобы сохранить ясность ума в старости. Как оказалось, наибольшую пользу несет мясо рыбы. Так, согласно исследованию, проведенному специалистами из Техасского университета, лучшим продуктом для профилактики потери памяти является лосось.

Ученые советуют есть рыбу, чтобы сохранить ясность ума
Фото: runews24.rurunews24.ru

Ученые наблюдали за 2200 добровольцами в возрасте от 40 до 50 лет и регулярно проверяли кровь на содержание жирных кислот Омега-3, которые есть в лососе, скумбрии, сардинах и сельди.

Так специалисты выяснили, что между показателями Омеги-3 и объемом гиппокампа, отвечающего за память и когнитивные способности, есть связь.

Также оказалось, что любителям рыбы легче даются тесты на сложное мышление.

В результате эксперты заключили, что для хорошей работы мозга надо съедать не менее одной порции жирной рыбы в неделю.

Еда,
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