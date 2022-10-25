Ученые советуют есть рыбу, чтобы сохранить ясность ума

Ученые выяснили, какой продукт нужно употреблять регулярно, чтобы сохранить ясность ума в старости. Как оказалось, наибольшую пользу несет мясо рыбы. Так, согласно исследованию, проведенному специалистами из Техасского университета, лучшим продуктом для профилактики потери памяти является лосось.

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Ученые наблюдали за 2200 добровольцами в возрасте от 40 до 50 лет и регулярно проверяли кровь на содержание жирных кислот Омега-3, которые есть в лососе, скумбрии, сардинах и сельди.

Так специалисты выяснили, что между показателями Омеги-3 и объемом гиппокампа, отвечающего за память и когнитивные способности, есть связь.

Также оказалось, что любителям рыбы легче даются тесты на сложное мышление.