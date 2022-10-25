Раскрыты все секреты правильного употребления яиц

Вокруг такого популярного у россиян продукта, как яйца, ходит много слухов и домыслов. Кто-то говорит, что в неделю нужно съедать не больше двух яиц. Другие уверяют, что, если варить яйца слишком долго, они становятся ядовитыми. Так сколько же всё-таки можно есть яиц, нужно ли их мыть перед готовкой и могут ли яйца быть вредными для здоровья — на все эти вопросы ответили врачи.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Сколько яиц можно есть?

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Любителей яиц обычно пугают страшилками о том, что в этом продукте содержится много холестерина, поэтому их количество нужно строго ограничивать. На самом деле яичные желтки действительно богаты холестерином, но это «хороший», пищевой холестерин, который не влияет на содержание «вредного» холестерина в крови. Так что ограничивать количество яиц только из-за этого не нужно.

Однако яйца — калорийный продукт, поэтому определённая умеренность не помешает. Съедать по 10 яиц в день не надо, а вот 1–2 яйца точно никакого вреда не принесут.

А теперь лайфхак, как сделать блюдо с яйцами не просто не вредным, а ещё и полезным. В яйцах содержится только белок и жир. Этого мало для полноценного питания. Так что добавляем к ним сложные углеводы — немного каши, хлеба или овощей. Вот теперь сбалансированный завтрак готов. И не забывайте, что один из критериев правильного питания — разнообразие.

Врачи не советуют есть одну и ту же еду каждый день, даже если она очень полезная. Иначе может развиться пищевая непереносимость.

Мыть ли яйца перед приготовлением?

Если коротко, то — да, обязательно. Но только перед тем, как готовить. Мыть яйца сразу после того, как вы принесли их из магазина, не надо. Это сократит срок их годности. А вот перед готовкой яйца стоит промыть в тёплой воде с мылом. Так вы защитите себя от бактерии сальмонеллы, которая может содержаться на скорлупе и вызывает острую кишечную инфекцию — сальмонеллёз. Но это поможет, только если скорлупа не повреждена. Если яйцо треснуло, бактерии, если они были, скорее всего, уже попали внутрь. Уничтожить их поможет только тепловая обработка. Проще говоря, треснутые яйца нужно варить, причём вкрутую, чтобы не заработать проблем со здоровьем.

Сколько варят яйца?