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1 час назад

3 простых и вкусных соуса для макарон, которые не навредят фигуре

Крестьянская жизнь

Многие считают, что макароны нельзя есть тем, кто придерживается здорового питания. Это не так. Если выбирать макароны из твердых сортов пшеницы, то это еще и полезно, поскольку они содержат большое количество белка.

3 вкусных соуса для макарон, которые не навредят фигуре
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

А чтобы любимые блюда заиграли новыми красками, специалисты Роспотребнадзора в рамках проекта "Здоровое питание" рекомендуют приготовить соусы - простые и вкусные.

Что примечательно, натуральный состав делает их полезными, в отличие от магазинных.

Сметанный соус с травами

  • 300 мл нежирной сметаны (10-15%);
  • 1 ст. л. дижонской горчицы;
  • 1 пучок петрушки;
  • 1 пучок орегано;
  • цедра лимона (только желтая часть);
  • соль и перец по вкусу.

В сотейнике разогреть сметану и горчицу, добавить мелко нашинкованную зелень, цедру лимона, посолить, поперчить, перемешать. Соус готов.

Рыбный соус с брокколи

  • 300 г филе любой рыбы;
  • 1 кочан брокколи;
  • 1 пучок базилика;
  • 2 зубчика чеснока;
  • твердый сыр;
  • 2 ст. л. оливкового масла.

Чеснок и базилик мелко порубить, добавить к ним оливковое масло. Рыбу порезать кубиками и обжарить в течение 10 минут до готовности. Макароны поставить вариться в соленой воде и за 5 минут до окончания добавить к ним соцветия брокколи. Воду из макарон слить, влить соус и перемешать, посыпать сыром. Обжаренную рыбу выложить сверху.

Мясной соус с овощами

Не самый диетический, но богатый своим составом, сытный и вкусный соус.

  • 400 г говяжьего фарша;
  • 1 пучок петрушки;
  • 1 большая луковица;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 4 больших спелых помидора;
  • 1 средний кабачок;
  • 1 средний баклажан;
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса;
  • 1 ст. л. меда;
  • оливковое масло;
  • соль и перец по вкусу.

Лук и чеснок мелко порезать и обжарить до прозрачности на оливковом масле. К ним добавить фарш и обжарить примерно 5 минут. После этого всыпать в эту же сковороду крупно нарезанные помидоры, крупно натертые баклажан и кабачок, а также мед и уксус. Накрыть крышкой, убавить огонь и дать смеси потомиться порядка 10 минут. За пару минут до готовности добавить соль, специи и мелко нарезанную петрушку. Полученный соус выложите сверху на спагетти. Приятного аппетита!

Еда,Роспотребнадзор,
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