Ученые назвали утренние привычки для плоского живота

Утро считается самой важной частью дня. Как сделать его максимально полезным для здоровья и при этом достичь плоского живота. Читайте б этом в материале "Рамблера".

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Завтрак может помочь запустить ваш метаболизм , сжигая калории раньше, чем у тех, кто предпочитает поздний прием пищи.

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Исследования убедительно показывают, что регулярный завтрак связан с меньшим увеличением веса и жира на животе.

Например, исследование 2018 года, проведенное клиникой Майо, финансируемое Американской кардиологической ассоциацией и Национальными институтами здравоохранения, показало, что окружность талии взрослых, которые пропускали завтрак , была больше, чем у людей, которые завтракали четыре-семь дней в неделю. Люди, которые завтракали пять-семь раз в неделю, сообщали о наименьшем наборе веса, в то время как распространенность ожирения была выше среди тех, кто пропускал завтрак.

Однако завтракать стоит тоже правильно.

Ешьте в течение 30 минут после пробуждения

После шести-восьми часов сна вы просыпаетесь в голодном состоянии, и ваше тело уже готово к подпитке. Специалисты считают, что если вы не кормите организм утром, метаболизм резко замедляется.

"В идеале вы должны есть в течение 30 минут после пробуждения, чтобы пополнить запасы своего организма, чтобы он мог нормально функционировать в течение дня", — считает Мэтт Таннеберг, сертифицированный специалист по силовой и физической подготовке и спортивный хиропрактик.

Пейте воду, когда просыпаетесь

Мало того, что ваше тело находится в голодном состоянии, когда вы просыпаетесь, оно еще и обезвожено. Вот почему рекомендуется также выпивать стакан воды вскоре после пробуждения.

Потребление двух стаканов воды перед завтраком и каждым последующим приемом пищи помогло многим людям в борьбе с лишним весом.

Соблюдать баланс

При приготовлении завтрака вы должны быть уверены, что еда позволит вам потреблять достаточно калорий, поскольку она покрывает все основные макроэлементы. То есть, завтрак должен быть хорошо сбалансирован, включая белки, жиры и углеводы.

Эксперты отмечают, что углеводы, на самом деле, нам не враги, они наш источник энергии. Так, фрукты — отличный источник «хороших углеводов», которые дополняют здоровую утренний прием пищи.

Для завтрака хорошо подходят яйца. Они богаты не только белком , но и полезными жирами.

Пусть сахар не скачет

При поиске быстрого и удобного завтрака возникает соблазн сразу перейти к сладкому и наесться сахаром и рафинированными углеводами, такими как кексы и булочки с корицей.

Эти типы продуктов приведут к быстрому повышению уровня глюкозы, «всплеску сахара», за которым последует значительный спад. Это вызовет чувство истощения и голода. Поскольку простые углеводы, подобные этим, содержат мало клетчатки или других питательных веществ и быстро перевариваются, вы чувствуете себя голодным вскоре после завтрака с высоким содержанием сахара. Об этом рассказала Триста Бест, магистр здравоохранения, доктор медицинских наук, зарегистрированный диетолог в Balance One Supplements.

Клетчатка всему голова

Исследования показали, что высокое потребление клетчатки помогает людям на диетах с ограничением калорий похудеть и придерживаться своего плана питания, утоляя голод в течение длительного периода времени.

В дополнение к тому, что вы дольше будете чувствовать себя сытым, клетчатка на завтрак может увеличить ваши шансы на плоский живот.

"Считается, что потребление большего количества клетчатки предотвращает появление жира на животе за счет замедления усвоения организмом сахара...

Избыточное потребление сахара связано с накоплением жира на животе", — говорит Сара Чатфилд, магистр здравоохранения , зарегистрированный диетолог Health Canal.