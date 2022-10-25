Тонкости итальянской кухни: рецепт аранчини

Чем известна Сицилия? Конечно, апельсинами. Но их сезон неизбежно заканчивается. В память о лете и сочных плодах сицилийские хозяйки придумали готовить аранчини. Рисовые шарики с начинкой в панировке внешне напоминают апельсин. А сицилийское название этого фрукта звучит как aranciu. Хотите научиться его готовить? Читайте рецепт от “Рамблера”.

Фото: Pxhere.com Pxhere.com

Прежде чем приступить к приготовлению этого блюда, предлагаем ознакомиться с некоторыми секретами выбора продуктов.

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Для аранчини рекомендуем выбрать либо короткозерный, насыщенный крахмалом рис, либо обратить внимание на арборио или карнароли (типичные сорта для ризотто).

Чтобы в заготовке для аранчини не появились посторонние вкусы и текстуры, важно взять жирные сливки – не менее 20%.

Панировку аранчини можно делать как в яйце и сухарях, так и в темпуре, если вы умеете с ней обращаться. В нашем рецепте будет традиционный, первый вариант, как более доступный.

И последний момент – для обжаривания аранчини нужно масло, которое подходит для нагревания. Например, оливковое здесь будет неуместно. Приберегите его для других итальянских блюд.

Ингредиенты

лук репчатый – одна штука

рис – 300 гр

вино белое сухое – 50-100 мл

бульон (овощной) или вода – 500 мл (ориентировочно)

сливки жирные – 200 мл

сыр твердый – 50 гр

яйцо куриное

сухари панировочные

масло растительное (для “фритюра” и ризотто)

Приготовление

Разогрейте в глубокой сковороде пару столовых ложек растительного масла. Убавьте огонь, чтобы он был ниже среднего. Пассеруйте в нем мелко нарезанный лук. Добавьте в сковороду рис. Его можно один раз промыть в проточной воде, но усердствовать не стоит. Так как чем “крахмальнее” рис, тем проще будет сформировать из него шарики. Жарим его вместе с луком пару минут, периодически помешивая. На следующем этапе влейте вино. Продолжая помешивать ризотто, выпариваем спирт. Затем постепенно подливайте бульон (или воду, если вы выбрали ее). Жидкость должна слегка покрывать рис или быть с ним вровень. Добавляйте ее по мере впитывания. Так рис готовится в течение 20 минут. По прошествии времени попробуйте рис. Если он почти готов, смело вливайте в заготовку сливки комнатной температуры. Уберите нагрев до минимального, накройте сковороду крышкой и оставьте на пять минут. Последний шаг – посыпьте “ризотто” твердым сыром и тщательно перемешайте. Рисовую массу для скорейшего остывания можно размазать тонким слоем без проплешин по противню, на котором лежит пергамент. Пока остывает рис, подготовьте начинку для аранчини. Например, смешайте натертый шарик (100 гр) моцареллы с небольшим количеством вяленых томатов, солью, орегано и чесноком. Выложите начинку в отдельную миску. Приступаем к лепке. Нужно взять в ладонь столько рисовой массы, сколько в нее поместится. Ориентируйтесь на размер крупного мандарина. Если рис липнет к рукам, смажьте их растительным маслом. Распластайте “ризотто” на ладони и выложите в серединку пару чайных ложек начинки. Сформируйте шарик. Если начинка немного выглядывает, не беспокойтесь. Панировка не даст ей “сбежать”. Сформированные шарики, чтобы они схватились, отправьте на холод. Приготовьте панировку. Поставьте масло нагреваться. Аранчини обмакиваем в яйце, обваливаем в сухарях. Повторяем еще раз. Шарики выкладываем в масло только в тот момент, когда оно нагрелось до появления маленьких пузырьков. Аранчини готовим от пяти до семи минут во фритюре – до появления золотистого цвета. Их можно время от времени переворачивать – для равномерного колера. Затем выловленные шарики кладем на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего жира.