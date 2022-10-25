Тонкости итальянской кухни: рецепт аранчини

Чем известна Сицилия? Конечно, апельсинами. Но их сезон неизбежно заканчивается. В память о лете и сочных плодах сицилийские хозяйки придумали готовить аранчини. Рисовые шарики с начинкой в панировке внешне напоминают апельсин. А сицилийское название этого фрукта звучит как aranciu. Хотите научиться его готовить? Читайте рецепт от “Рамблера”.
Фото: Pxhere.comPxhere.com
Прежде чем приступить к приготовлению этого блюда, предлагаем ознакомиться с некоторыми секретами выбора продуктов.
Для аранчини рекомендуем выбрать либо короткозерный, насыщенный крахмалом рис, либо обратить внимание на арборио или карнароли (типичные сорта для ризотто).
Чтобы в заготовке для аранчини не появились посторонние вкусы и текстуры, важно взять жирные сливки – не менее 20%.
Панировку аранчини можно делать как в яйце и сухарях, так и в темпуре, если вы умеете с ней обращаться. В нашем рецепте будет традиционный, первый вариант, как более доступный.
И последний момент – для обжаривания аранчини нужно масло, которое подходит для нагревания. Например, оливковое здесь будет неуместно. Приберегите его для других итальянских блюд.
Ингредиенты
- лук репчатый – одна штука
- рис – 300 гр
- вино белое сухое – 50-100 мл
- бульон (овощной) или вода – 500 мл (ориентировочно)
- сливки жирные – 200 мл
- сыр твердый – 50 гр
- яйцо куриное
- сухари панировочные
- масло растительное (для “фритюра” и ризотто)
Приготовление
- Разогрейте в глубокой сковороде пару столовых ложек растительного масла. Убавьте огонь, чтобы он был ниже среднего. Пассеруйте в нем мелко нарезанный лук.
- Добавьте в сковороду рис. Его можно один раз промыть в проточной воде, но усердствовать не стоит. Так как чем “крахмальнее” рис, тем проще будет сформировать из него шарики. Жарим его вместе с луком пару минут, периодически помешивая.
- На следующем этапе влейте вино. Продолжая помешивать ризотто, выпариваем спирт. Затем постепенно подливайте бульон (или воду, если вы выбрали ее). Жидкость должна слегка покрывать рис или быть с ним вровень. Добавляйте ее по мере впитывания. Так рис готовится в течение 20 минут.
- По прошествии времени попробуйте рис. Если он почти готов, смело вливайте в заготовку сливки комнатной температуры. Уберите нагрев до минимального, накройте сковороду крышкой и оставьте на пять минут.
- Последний шаг – посыпьте “ризотто” твердым сыром и тщательно перемешайте. Рисовую массу для скорейшего остывания можно размазать тонким слоем без проплешин по противню, на котором лежит пергамент.
- Пока остывает рис, подготовьте начинку для аранчини. Например, смешайте натертый шарик (100 гр) моцареллы с небольшим количеством вяленых томатов, солью, орегано и чесноком. Выложите начинку в отдельную миску.
- Приступаем к лепке. Нужно взять в ладонь столько рисовой массы, сколько в нее поместится. Ориентируйтесь на размер крупного мандарина. Если рис липнет к рукам, смажьте их растительным маслом. Распластайте “ризотто” на ладони и выложите в серединку пару чайных ложек начинки. Сформируйте шарик. Если начинка немного выглядывает, не беспокойтесь. Панировка не даст ей “сбежать”.
- Сформированные шарики, чтобы они схватились, отправьте на холод. Приготовьте панировку. Поставьте масло нагреваться.
- Аранчини обмакиваем в яйце, обваливаем в сухарях. Повторяем еще раз. Шарики выкладываем в масло только в тот момент, когда оно нагрелось до появления маленьких пузырьков. Аранчини готовим от пяти до семи минут во фритюре – до появления золотистого цвета. Их можно время от времени переворачивать – для равномерного колера. Затем выловленные шарики кладем на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего жира.