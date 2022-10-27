Какое масло выбрать для приготовления блюд

Представить готовку еды без масла просто невозможно, с ним хозяйки жарят, варят супы, запекают мясо, рыбу или овощи, добавляю в выпечку и так далее.

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Самым распространенным у российских женщин является подсолнечное масло, однако сейчас все больше принято говорить о разнообразии в этом вопросе. Признанный фаворит вытеснить с наших кухонь вряд ли получится, а вот включить в рацион иные масла, превосходящие по пользе подсолнечное, все же стоит.

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Об оливковом масле, которое долгие долгие годы возносилось на пьедестал почета как самое полезное, уже сказано много, поэтому останавливаться на этом масле особо не стоит. Вы наверняка и так все знаете (и то, что польза этого масла сильно преувеличена — тоже). Тут вопрос лишь вкуса и главных правил выбора. Лучше всего покупать масло холодного отжима, выбирать жестяную банку или стеклянную бутылку темного цвета, смотреть на дату производства и розлива. Но эти правила, надо признать, касаются всех жидких масел. Еще следует помнить, что закупаться маслами впрок не стоит. Лучше купить свежего. Предлагаем обратить ваше внимание на льняное, кокосовое, тыквенное и топленое масло. Если вы ищите, чем разнообразить покупки, включите в рацион именно эти продукты. Почему? Ответы ниже.

Льняное масло

Как оказалось, именно льняное масло является чемпионом по содержанию Омега-3, той полиненасыщенной жирной кислоты, которая так важна для нашего сердца и сосудов. Долгое время чемпионом все считали оливковое масло, но увы и ах, в льняном масле не просто много Омега-3, но при этом и мало Омега-6, которую мы и так получаем в огромном количестве с другими маслами: подсолнечным и кукурузным. Благодаря своим свойствам льняное масло попало в тройку продуктов, улучшающих зрение и благоприятно влияющих на здоровье волос.

Льняное масло холодного прессования обладает уникальными лечебными свойствами. Это масло содержит витамины F, A, E, B, K, кальций, фосфор и цинк. Регулярное употребление льняного масло в пищу (достаточно до 2 ложек в день) помогает нормализовать уровень холестерина, разжижает кровь и повышает тонус сосудов. Использование льняного масла рекомендуется людям, страдающих диабетом.

Льняное масло благотворно влияет на пищеварение, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, борется с паразитами. Оно также защищает нервную систему от перегрузок, повышает уровень энергии и помогает в борьбе с депрессией. Регулярный прием льняного масла укрепит кости, зубы и показан больным бронхиальной астмой. Полезно включать его в рацион беременным и кормящим.

Для льняного масла главное — качество. Не берите бутылку, если срок годности скоро истекает, лучше брать самое свежее. Это масло быстро прогоркает — это испортит весь вкус. Лучше выбирать темное стекло и брать масло холодного отжима. Берите небольшой объем и храните в темном месте.

Кокосовое масло

Не путайте с пальмовым, которое сегодня принято ругать. Кокосовое масло бывает пищевое и косметическое, сейчас речь пойдет о первом, поэтому выбирать его стоит исключительно в отделах продуктовых магазинов и искать на банке метод холодного отжима. Такое масло полезнее и ценится дороже. Кокосовое масло имеет непривычный для масла вид — белый цвет и плотную консистенцию, а в холодильнике оно и вовсе становится твердым. Кокосовое масло прекрасно переносит высокие температуры, не образуя канцерогенов, его добавляют в выпечку и жарят на нем сырники, добавляют салаты и готовят морепродукты.

Состав кокосового масла тоже впечатляет. Оно богато жирными кислотами, кальцием, фосфором, цинком, селеном, железом, витаминами А, С, Е, РР, витаминами группы В и много чем еще. Кокосовое масло улучшает работу мозга, снижает уровень плохого холестерина, повышая хороший, повышает иммунитет и поддерживает работу щитовидной железы. Этот продукт благотворно влияет на пищеварение, помогает избавиться от изжоги. Добавляйте ложку масла в кофе — это поможет похудеть.

Для ухода за телом и волосами вам совсем не обязательно покупать косметическое кокосовое масло. Воспользуйтесь пищевым, ведь его качество выше. Сделайте маски для волос, а также используйте кокосовое масло в качестве крема для тела. Этим маслом, кстати, можно даже полоскать рот — ваши зубы станут белее, а десны укрепятся.

Тыквенное масло

С давних времен масло семян тыквы, а его получают методом холодного прессования, называли средством чуть ли не от всех болезней. Лучшее тыквенное масло, по признаниям экспертов, производят в Австрии, а точнее — Штирии (одна из федеральных земель на юго-востоке страны). Там выращивают специальный сорт тыквы, тыква масляная штирийская. У этого плода семечки не покрыты кожурой и из них получается насыщенное, ароматное масло с преобладанием ореховых ноток во вкусе. Сразу поговорим о достоинствах. Тыквенное масло — чемпион по содержанию витамина Е, суточную потребность организма в этом важном антиоксиданте вы закроете буквально одной столовой ложкой. Масло тыквы содержит большое количество витаминов группы В, что полезно для нервной системы, витамин К, который обеспечивает правильную работу кровеносной системы, витамин А — антиоксидант, витамин молодости и гладкой кожи.

Тыквенное масло содержит более 50 микро- и макроэлементов. Это цинк, магний, калий, железо, селен, фосфор, кальций и прочее. Кстати, содержание цинка в этом масле говорит о том, что оно полезно мужчинам и женщинам с теми или иными проблемами в мочеполовой сфере. Считается, что масло показано при бесплодии и облегчает симптомы протекания климакса, а мужчинам помогает справиться с эректильной дисфункцией.

Если вы решили купить баночку тыквенного масла, используйте его для заправки салатов, каш и супов. Помните, что подвергать такое масло термической обработке не стоит, так вы нанесете себе вред. Обязательно почитайте противопоказания к употреблению масла, если вы решили сделать его помощником в лечении каких-то заболеваний. И помните, что по содержанию Омега-3 тыквенное масло лидером не является, в нем много Омега-6, поэтому если ваша задача получить больше первых, выбирать тыквенное масло или налегать на него совсем не стоит.

Масло гхи

Если вы не падает в обморок от сливочного масла и тех продуктов, которые содержат холестерин (а его вред давно уже развенчали и разрешили употреблять то, что запрещали раньше), обязательно приготовьте топленое масло. Масло гхи — так его называют в Аюрведе — показано даже тем, кто страдает непереносимостью молочного белка, после приготовления его там попросту нет.

Топленое масло поможет пищеварению, а за счет большого содержания витамина А укрепит иммунитет и улучшит состояние кожи, придав лицу здоровый вид. В масле гхи также много витамина D, нехватку которого диагностируют сплошь и рядом.

Топленое масло, кстати, помогает снизить липопротеиды низкой плотности — тот самый «плохой» холестерин, которого все так боятся. Масло гхи поможет улучшить обмен веществ и нормализовать вес. Считается, что топленое масло хорошо включать в рацион беременных, оно будет способствовать правильному развитию плода. Вы можете приготовить масло гхи сами или купить в магазине, сейчас оно свободно продается. На нем можно готовить, добавлять в каши, выпечки и супы, оно прекрасно хранится в холодильнике и используется в косметологии.