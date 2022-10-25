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1 час назад

Какую пасту рекомендуют выбрать сторонникам здорового питания

25 октября отмечается Всемирный день макарон. Пенне, спагетти, орзо, каннеллони, маникотти, феттучини, фарфалле, фузилли, седани ригати, конкилье ригате – разобраться во всем многообразии этого продукта помогут специалисты.

Какую пасту выбрать сторонникам здорового питания
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Макароны уже много лет не теряют своей популярности. Специалисты утверждают, что этот продукт может быть не только вкусным, но и довольно полезным. В рамках проекта «Здоровое питание» Екатерина Близнина, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказала, о том, как правильно выбрать макароны, чтобы не бояться попросить добавки.

Специалист напоминает, что макароны делают в основном из муки и воды, поэтому достоинства или недостатки готового продукта зависят от качества и сорта муки. Больше всего пользы в той, что сделана из твердых сортов пшеницы, т. е. высшего сорта, тип А.

Паста из такого продукта богата:

  • витаминами (в основном группы В);
  • такими микроэлементами, как кальций, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, селен, марганец;
  • клетчаткой, полезной для пищеварения и правильной работы кишечника;
  • белком – его содержание не столь высоко, но все же вносит вклад в дневную норму.

Еще макароны имеют сложноуглеводный состав и обладают низким гликемическим индексом. Они медленнее усваиваются и не вызывают резкого повышения уровня глюкозы в крови. Чувство сытости остается на долгий период, и организму не приходится срочно вырабатывать большое количество инсулина для переработки высвободившейся глюкозы.

Когда мы употребляем пасту из твердых сортов пшеницы, нагрузка на организм и пополнение энергетических запасов происходит равномернее. Никаких резких выбросов в организме не случается. Поэтому разнообразные блюда из пасты заслужили уважение приверженцев правильного питания. А для тех, кто отказывается от продуктов с глютеном, сегодня есть вариант пасты без этого белка злаковых культур.

Еда,Роспотребнадзор,
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