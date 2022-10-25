Какую пасту выбрать сторонникам здорового питания

25 октября отмечается Всемирный день макарон. Пенне, спагетти, орзо, каннеллони, маникотти, феттучини, фарфалле, фузилли, седани ригати, конкилье ригате – разобраться во всем многообразии этого продукта помогут специалисты.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Макароны уже много лет не теряют своей популярности. Специалисты утверждают, что этот продукт может быть не только вкусным, но и довольно полезным. В рамках проекта «Здоровое питание» Екатерина Близнина, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказала, о том, как правильно выбрать макароны, чтобы не бояться попросить добавки.

Специалист напоминает, что макароны делают в основном из муки и воды, поэтому достоинства или недостатки готового продукта зависят от качества и сорта муки. Больше всего пользы в той, что сделана из твердых сортов пшеницы, т. е. высшего сорта, тип А.

Паста из такого продукта богата:

витаминами (в основном группы В);

такими микроэлементами, как кальций, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, селен, марганец;

клетчаткой, полезной для пищеварения и правильной работы кишечника;

белком – его содержание не столь высоко, но все же вносит вклад в дневную норму.

Еще макароны имеют сложноуглеводный состав и обладают низким гликемическим индексом. Они медленнее усваиваются и не вызывают резкого повышения уровня глюкозы в крови. Чувство сытости остается на долгий период, и организму не приходится срочно вырабатывать большое количество инсулина для переработки высвободившейся глюкозы.