Какую пасту выбрать сторонникам здорового питания

25 октября отмечается Всемирный день макарон. Пенне, спагетти, орзо, каннеллони, маникотти, феттучини, фарфалле, фузилли, седани ригати, конкилье ригате – разобраться во всем многообразии этого продукта помогут специалисты.
Макароны уже много лет не теряют своей популярности. Специалисты утверждают, что этот продукт может быть не только вкусным, но и довольно полезным. В рамках проекта «Здоровое питание» Екатерина Близнина, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказала, о том, как правильно выбрать макароны, чтобы не бояться попросить добавки.
Специалист напоминает, что макароны делают в основном из муки и воды, поэтому достоинства или недостатки готового продукта зависят от качества и сорта муки. Больше всего пользы в той, что сделана из твердых сортов пшеницы, т. е. высшего сорта, тип А.
Паста из такого продукта богата:
Еще макароны имеют сложноуглеводный состав и обладают низким гликемическим индексом. Они медленнее усваиваются и не вызывают резкого повышения уровня глюкозы в крови. Чувство сытости остается на долгий период, и организму не приходится срочно вырабатывать большое количество инсулина для переработки высвободившейся глюкозы.
Когда мы употребляем пасту из твердых сортов пшеницы, нагрузка на организм и пополнение энергетических запасов происходит равномернее. Никаких резких выбросов в организме не случается. Поэтому разнообразные блюда из пасты заслужили уважение приверженцев правильного питания. А для тех, кто отказывается от продуктов с глютеном, сегодня есть вариант пасты без этого белка злаковых культур.