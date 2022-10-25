Чернослив оказался полезен для костей

Согласно новому исследованию, привычка перекусывать черносливом может помочь предотвратить потерю костной массы и сохранить здоровье костей у пожилых женщин.
Исследователи из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что чернослив может ослабить сильную воспалительную реакцию, которая снижает плотность и прочность костей у женщин в постменопаузе.
Дело в том, что женщины в четыре раза чаще заболевают остеопорозом, чем мужчины. Одной из причин повышенного риска является резкое падение уровня эстрогена после того, как у женщин наступает менопауза. Наряду с потерей эстрогена происходит потеря плотности костей.
«Данные нескольких обсервационных исследований указывают на связь между хроническим воспалением, остеопорозом и риском переломов. Глядя на женщин в постменопаузе, мы начали наше исследование с изучения взаимосвязи между биомаркерами воспаления и костями. Это помогло нам установить базовый уровень перед диетическим вмешательством с черносливом», — пояснили исследователи.
Они попросили женщин есть либо от пяти до шести черносливов в день, либо от 10 до 12 в течение одного года. Всё это время учёные проверяли минеральную плотность их костей. Выяснилось, что 5-6 черносливов в день достаточно для положительного эффекта.