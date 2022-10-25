Чернослив оказался полезен для костей

Согласно новому исследованию, привычка перекусывать черносливом может помочь предотвратить потерю костной массы и сохранить здоровье костей у пожилых женщин.

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Исследователи из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что чернослив может ослабить сильную воспалительную реакцию, которая снижает плотность и прочность костей у женщин в постменопаузе.

Дело в том, что женщины в четыре раза чаще заболевают остеопорозом, чем мужчины. Одной из причин повышенного риска является резкое падение уровня эстрогена после того, как у женщин наступает менопауза. Наряду с потерей эстрогена происходит потеря плотности костей.

«Данные нескольких обсервационных исследований указывают на связь между хроническим воспалением, остеопорозом и риском переломов. Глядя на женщин в постменопаузе, мы начали наше исследование с изучения взаимосвязи между биомаркерами воспаления и костями. Это помогло нам установить базовый уровень перед диетическим вмешательством с черносливом», — пояснили исследователи.