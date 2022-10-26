Диетолог назвала самый полезный орех для пожилых

Самым полезным для пожилых людей орехом является грецкий. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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В грецком орехе содержатся полезные для нервной системы витамины группы B. Также в нем есть калий и магний, которые улучшают работу сердца, расслабляют сосуды и выводят излишки жидкости из организма. Все это способствует понижению давления, объясняет эксперт.

Кроме того, содержащийся в грецком орехе витамин E благотворно влияет на кожу, волосы и ногти, продолжает врач. Также в грецком орехе содержится белок, который является строительным материалом для организма, напомнила диетолог.

"С возрастом получить белок из продуктов животного происхождения все сложнее, потому что уже сложно переварить мясо. Но белок-то все равно нужен, а орехи усваиваются неплохо, если их замочить", – отметила она.