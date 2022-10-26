Названа неожиданная опасность молока

Болят колени и воспаляются суставы? Возможно, дело в напитке, который вы пьёте каждый день — в молоке. Врачи предположили, что любое молоко — коровье или козье — может провоцировать эту боль из-за молочного белка казеина. Но его используют даже в спортивном питании, неужели он может вызывать такую патологию?
Основатель компании The Gut Co, эксперт по здоровому кишечнику Сас Парсад считает, что да. Парсад призывает людей, которые страдают от артрита, провести эксперимент и хотя бы на время отказаться от молочных продуктов. Если боль уменьшится или вовсе пройдёт, то можно вернуть молочку и последить, как меняется состояние.
Подозрения подтвердили и боль вернулась? Смело отказывайтесь от молочных продуктов навсегда. Кстати, их можно заменить растительными аналогами.
После отказа от продуктов, в которых есть казеин, не забудьте добавить в свой рацион то, что восполнит кальций. Для этого подойдут: