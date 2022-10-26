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1 час назад

Названа неожиданная опасность молока

Секрет Фирмы

Болят колени и воспаляются суставы? Возможно, дело в напитке, который вы пьёте каждый день — в молоке. Врачи предположили, что любое молоко — коровье или козье — может провоцировать эту боль из-за молочного белка казеина. Но его используют даже в спортивном питании, неужели он может вызывать такую патологию?

Названа неожиданная опасность молока
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Основатель компании The Gut Co, эксперт по здоровому кишечнику Сас Парсад считает, что да. Парсад призывает людей, которые страдают от артрита, провести эксперимент и хотя бы на время отказаться от молочных продуктов. Если боль уменьшится или вовсе пройдёт, то можно вернуть молочку и последить, как меняется состояние.

Подозрения подтвердили и боль вернулась? Смело отказывайтесь от молочных продуктов навсегда. Кстати, их можно заменить растительными аналогами.

После отказа от продуктов, в которых есть казеин, не забудьте добавить в свой рацион то, что восполнит кальций. Для этого подойдут:

  • листовая зелень;
  • соевые бобы;
  • нут;
  • миндаль;
  • растительное молоко.
Еда,
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