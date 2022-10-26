Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
48 минут назад

Продукты, полезные в преддверии зимы

Родной городиещё 1

Региональное управление Роспотребнадзора напоминает жителям Волгограда и области о полезных качествах осенних ягод.

Продукты, полезные в преддверии зимы
Фото: Родной городРодной город

В осенне-зимний период обостряются инфекционные заболевания, что повышает нагрузку на организм человека. В связи с этим важно уделить внимание укреплению иммунитета. В этом могут помочь такие ягоды, как шиповник, бузина, боярышник, облепиха, клюква и брусника.

По словам специалистов ведомства, одной из самых полезных ягод является калина. Она богата витаминами А, В, С, Е, К, РР, а также бором, кальцием, цинком, фосфором, натрием, магнием и другими ценными веществами.

Калина улучшает работу мозга и сердца, укрепляет кости и поднимает настроение. Помимо этого, ягода обладает противовоспалительными, мочегонными и желчегонными свойствами. Сок калины используют для лечения угревой сыпи, пигментации, экземы и ран.

Данная ягода активно используется в кулинарии. Ее добавляют в салаты, выпечку, запекают с мясом, а также делают из нее желе, повидло и варенье.

Эксперты напоминают, что калину можно высушить, перетереть с сахаром или заморозить.

Также не стоит забывать о пользе других осенних ягод. Клюква и брусника с давних времен используются в пищу и в лечебных целях. Эти ягоды содержат большое количество полезных веществ и хорошо помогают при простуде и заболеваниях почек.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители