Продукты, полезные в преддверии зимы

Региональное управление Роспотребнадзора напоминает жителям Волгограда и области о полезных качествах осенних ягод.

Фото: Родной город Родной город

В осенне-зимний период обостряются инфекционные заболевания, что повышает нагрузку на организм человека. В связи с этим важно уделить внимание укреплению иммунитета. В этом могут помочь такие ягоды, как шиповник, бузина, боярышник, облепиха, клюква и брусника.

По словам специалистов ведомства, одной из самых полезных ягод является калина. Она богата витаминами А, В, С, Е, К, РР, а также бором, кальцием, цинком, фосфором, натрием, магнием и другими ценными веществами.

Калина улучшает работу мозга и сердца, укрепляет кости и поднимает настроение. Помимо этого, ягода обладает противовоспалительными, мочегонными и желчегонными свойствами. Сок калины используют для лечения угревой сыпи, пигментации, экземы и ран.

Данная ягода активно используется в кулинарии. Ее добавляют в салаты, выпечку, запекают с мясом, а также делают из нее желе, повидло и варенье.

Эксперты напоминают, что калину можно высушить, перетереть с сахаром или заморозить.