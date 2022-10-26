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1 час назад

Усилят похмелье и навредят организму: 5 продуктов, которые нельзя совмещать с алкоголем

WomanHit.ru

Пить на голодный желудок опасно, но некоторые закуски тоже могут усугубить влияние спиртного на здоровье.

5 продуктов, которые нельзя совмещать с алкоголем
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

О том, что не стоит пить алкоголь на голодный желудок, знают все. Но и к закускам стоит относиться внимательно: не все продукты подходят к спиртному и дело вовсе не во вкусовых качествах, а в последствиях для организма. Специалисты советуют пересмотреть «алкогольное меню» и заранее решить, что вы будете есть на празднике.

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Шоколад и десерты

Многие считают шоколад идеальной закуской к коньяку, а сладкие десерты — отличным дополнением к легким винам. Но врачи уверены, что сочетание алкоголя и сладостей может привести к печальным последствиям. Во-первых, этот тандем наносит заметный удар по поджелудочной железе. Во-вторых, быстрые углеводы, из которых состоят десерты, перевариваются гораздо раньше спиртного, поэтому организм просто не успевает справиться с токсинами. На утро похмелье гарантированно.

Шашлык и жареное мясо

Летние застолья на природе часто предполагают сочетания вина и крепкого алкоголя с шашлыком, но и это не лучший вариант для организма. Жареное мясо, к тому же маринованное в специях, тяжелая пища, на переваривание которой требуется слишком много времени. Шашлык фактически блокирует вывод алкоголя, поэтому легко перебрать со спиртным, а на утро получить сильную головную боль.

Грибы

Речь не идет о шампиньонах, которые считаются нейтральными грибами, но с волнушками, груздями, опытами стоит быть аккуратнее. Под воздействием алкоголя они начинают выделять токсины, усиливающие негативное влияние спиртного на организм.

Помидоры

Специалисты не советуют закусывать овощными салатами: это слишком легкая пища, которая переваривается слишком быстро. Получается, что вы пьете почти на голодный желудок. А помидоры в сочетание со спиртным вызывают метеоризм и боли в желудке.

Некоторые фрукты

Яблоки, бананы, груши — идеальная закуска, но во время праздников старайтесь избегать винограда, арбуза и дыни. Под действием алкоголя они начинают бродить в желудке, усиливая опьянение и похмелье.

Чем закусывать алкоголь

Чтобы избежать неприятных последствий, заранее продумайте меню. Обратите внимание на блюда, которые не усиливают опьянение и не наносят вред организму.
  • Белое мясо: курица, индейка, рыба — достаточно легкие, но сытные продукты, они не задержат токсины в организме, но и переварятся не слишком быстро;
  • Сыры: это оптимальная закуска для вина и шампанского, сыр поможет выведению продуктов распада и не усилит опьянение;
  • Тушеные в масле овощи;
  • Бутерброды с овощами, рыбой, ветчиной.
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