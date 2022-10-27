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1 час назад

5 продуктов с высоким содержанием холестерина

Крестьянская жизньиещё 1

О том, что собой тпредставляет холестерин, рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Денис Буханцев в рамках проекта "Здоровое питание".

5 продуктов с высоким содержанием холестерина
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Специалист пояснил, что холестерин можно получить двумя путями: через синтез в печени и при употреблении продуктов питания животного происхождения.

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За сутки с помощью печени в организм попадает около 1 г холестерина, с едой - порядка 0,4 г. В организме транспортировка холестерина производится в составе липопротеинов (ЛП). По их составу, размеру, плотности и другим показателям можно выявить риск развития атеросклероза.

Когда частицы маленькие и низкой плотности, то их срок жизни растет, они могут повреждать клетки внутренней поверхности сосудов, а также полостей сердца. Повреждение стенок сосудов и избыток ЛП приводит к отложению холестерина на их стенках.

Таким образом накапливается "плохой" холестерин в кровотоке, что приводит к атеросклерозу и заболеваниям сердечно-сосудистой системы, появлению тромбов.

Эксперт называет топ-5 продуктов с высоким содержанием холестерина:

  • субпродукты: говяжий и свиной мозг, печень, почки, легкое;
  • яичный желток и сырые яйца;
  • жирные сорта рыб, икра, печень рыбы;
  • молочные продукты;
  • колбасные изделия, жирное мясо.

Холестерин важно держать в норме, ежегодно делать анализ его уровня. Важно помнить, что отсутствие и переизбыток холестерина приводят к крайне неблагоприятным последствиям.

Чтобы поддержать нормальный уровень этого вещества, лучше отказаться от пищи с насыщенными и трансжирами, а также высоким содержанием углеводов.

Лучше отдать предпочтение вареной еде, либо приготовленной на пару и в духовке. Жареная корочка, масла для жарки, фастфуд могут быть вкусными, но вот пользы от них мало. Людям с повышенным уровнем холестерола лучше отказаться от таких продуктов.

Кофеманам тоже стоит пересмотреть свои предпочтения: ученые доказали, что при отказе от этого напитка общий холестерин падает на 10-15%.

Кроме питания отлично поможет нормализовать баланс холестерина физическая активность и регулярные занятия на свежем воздухе.

Еда,Роспотребнадзор,
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