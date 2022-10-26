Как часто пить кофе, чтобы напиток сохранял ободряющий эффект

Пожалуй, любой человек, который на постоянной основе пьёт кофе, ощущает, что чем чаще он это делает, тем менее ярко выраженный эффект от употребления напитка.

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Но как часто стоит пить его, чтобы бодрящий эффект никуда не девался? Ответить на этот вопрос решили исследователи из Национального института здравоохранения США.

Они выяснили, что постоянное употребление кофеина в течение трёх дней увеличивает количество рецепторов, реагирующих на напиток. А чем их больше, тем больше самого напитка нужно пить человеку.