Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
3 часа назад

Как часто надо пить кофе, чтобы напиток сохранял ободряющий эффект

Ferra.ru

Пожалуй, любой человек, который на постоянной основе пьёт кофе, ощущает, что чем чаще он это делает, тем менее ярко выраженный эффект от употребления напитка.

Как часто пить кофе, чтобы напиток сохранял ободряющий эффект
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но как часто стоит пить его, чтобы бодрящий эффект никуда не девался? Ответить на этот вопрос решили исследователи из Национального института здравоохранения США.

Они выяснили, что постоянное употребление кофеина в течение трёх дней увеличивает количество рецепторов, реагирующих на напиток. А чем их больше, тем больше самого напитка нужно пить человеку.

Научная работа показала, что вернуть аденозиновые рецепторы к первоначальному уровню можно лишь отказавшись от кофеина на семь дней. Таким образом, если вы хотите ощущать по-настоящему тонизирующий эффект, вам стоит пить кофе не чаще одного раза в неделю.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители