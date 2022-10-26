Диетолог рассказал, сколько яиц можно съедать за день

Яйца очень полезны и низкокалорийны, но есть их в большом количестве вредно для сердца, ведь в желтке содержится много холестерина. Об этом «Клопс» рассказала диетолог «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Екатерина Ивахненко.

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Как утверждает врач, куриное яйцо — это одно из самых питательных продуктов: в состав желтка входит много витаминов, а белок и вовсе является диетическим.

«В среднем яйце всего около 75 калорий, но большая их часть приходится на желток. Он содержит много жиров, а значит, и холестерин. Употреблять яйца здоровому человеку, у которого нет повышенного холестерина, рекомендуется не более 2-3 штук в день, а тем, у кого повышен или есть проблемы с ЖКТ — не более одного яйца 2-3 раза в неделю», — отмечает Ивахненко.

А вот один белок можно есть гораздо чаще без вреда организму. Но если вы отказались от мяса, то старайтесь не есть одни только яйца — лучше разнообразить белки, которые употребляете. На помощь придут рыба и морепродукты, молочка, творог, а также растительные белки, которые содержатся в горохе, фасоли, нуте.