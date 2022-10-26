Мифы о еде: становится ли мед ядовитым при нагревании

Последователи аюрведы считают, что нагретый мед оказывает вредное воздействие на организм. Это мнение популярно и среди обычных домохозяек. Можно ли нагревать мед? Или при термической обработке он становится ядом? Разбирался “Рамблер”.

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Мед – это живой продукт с повышенной кислотностью. Кислая среда благотворна для образования из фруктозы гидроксиметилфурфурола.

При нагревании мед меняется. Во-первых, он становится более жидким и меняет цвет, становясь темнее. Во-вторых, в нем сокращается количество природных ферментов, антиоксидантов. И в-третьих – в нагретом меде увеличивается количество оксиметилфурфурола (или гидроксиметилфурфурола). Это канцероген. А канцерогены всегда ассоциируются с заболеваниями, в том числе онкологическими.

Однако взаимосвязи между накоплением конкретно этого вещества в организме и болезнями ученые не установили, отмечает эксперт руководитель лаборатории по исследованию продуктов пчеловодства. Более того, оксиметилфурфурол также содержится в выпечке, сладких газированных напитках, варенье, хлопьях из кукурузы, сухофруктах, растворимом кофе. Вот только отказаться от них, как от нагревания меда, советуют нечасто.

Еще один факт: оксиметилфурфурол не образуется при нагревании. Он изначально содержится в меде. И при длительном хранении продукта в нем его количество увеличивается.

Кстати, аюрведа рекомендует отказаться от термообработки и мед, и вообще любые овощи и фрукты. А еще она является квази-наукой и не имеет доказательной базы.