Как заготовить на зиму черноплодную рябину

Зима пока не торопится, создавая благоприятные условия для сбора и заготовки на холодный сезон черноплодной рябины. Если раньше вы не успели обратить внимание на эту ягоду, то сейчас самое время сделать это.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Черноплодная рябина — штука для нас не местная. Её родиной является Северная Америка, а рекомендовал её для разведения в России знаменитый ученый Мичурин. Можно сказать, что она прижилась. Используют ягоду и в питании, и в лекарственных целях.

Видео дня

Во втором случае сбор плодов производится в сентябре и первой половине октября. В рябине не так много сахара — не более 10 процентов, зато есть сладкий спирт сорбит, что позволяет заменять этими плодами сахар для диабетиков. Черноплодка богата витаминами P, A, C, E, PP и B. Из микроэлементов в ней содержатся бор, фтор, железо, медь, марганец, молибден и йодистые соединения. Ягода в различных видах используется как средство при гипертонии, ревматизме, аллергии, кори, сыпном тифе, скарлатине, для лечения болезней желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей. Сок полезен для укрепления сосудов, а в листьях есть вещества, полезные для печени.

Что готовят из черноплодной рябины? Много чего. Например, варенье, джем, желе, цукаты, компот, вино и наливки. Мы нашли самые популярные рецепты от подмосковных любителей делать заготовки на зиму.

Надежда Юрьевна из Черноголовки уверена, что самый лучший и полезный способ — самый простой. Это протертая рябина с сахаром. При этом ничего варить не надо. Сама по себе черноплодная рябина — не лучший продукт для лакомства. Её родной вкус, прямо скажем, нравится мало кому. Подмосковная хозяйка берет 2 килограмма плодов и килограмм сахарного песка. Ягоды нужно полностью перебрать, отделить все веточки и поврежденные плоды. После промывки и сушки они измельчаются обыкновенным блендером.

«Можно перемешивать два компонента сразу вместе. Можно начать с ягод и добавлять сахар постепенно. Как кому нравится. В любом случае у вас должна получится однородная масса», - говорит Надежда.

Хоть ягоды варить и не надо, а вот банки и крышки к ним необходимо простерилизовать. Готовую массу следует заливать в еще горячую тару. Через несколько минут банки нужно «закатать», а хранить их можно просто в холодильнике. Теперь у вас есть сладкое и полезное к чаю в зимнее время.

Пользователь форумов садоводов «Киресан» из Подмосковья настаивает на варианте с вареньем. Килограмм ягод подготавливается в холодильнике, где чистые ягоды должны пролежать 3-5 часов. Это нужно для того, чтобы они искусственно потрескались и лучше потом пропускали в себя сахарный сироп. Затем уже подмороженные плоды сразу должны перекочевать в кастрюлю. К этому времени должен быть готов и сироп, для которого нужно три стакана воды и полтора килограмма сахара. Залитые сиропом ягоды следует варить 12-15 минут на слабом огне.

Это лишь первая стадия. Затем полученное варево должно отстояться до 9 часов. Только после этого варенье отправляется на плиту до полной готовности. Автор рецепта обещает, что варенье будет очень вкусным и сочным. Варенье можно употреблять не только в таком виде, но и использовать для приготовления компотов, десертов и киселей.

А вот «Анюта» из Дмитровского округа предпочитает делать из черноплодки сок. Для этого она тоже использует уже замороженную ягоду. Это позволяет заняться заготовкой в любое удобное время — даже зимой. Размораживать при приготовлении не надо, а сразу залить кипятком. Доводить до нового кипения следует на медленном огне. Как только закипело — можно выключать и затем оставить сок для настаивания на целые сутки.

Затем следует процедить плоды через марлю. Только потом добавляется сахар — 200 граммов на килограмм плодов, которые были при заморозке. Готовую субстанцию нужно прокипятить на медленном огне не более пяти минут. Хранится сок в холодильнике.