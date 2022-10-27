Диетолог рассказала о самом вредном способе приготовления яиц

Содержание полезных веществ в яйце зависит от того, каким способом оно приготовлено. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. При этом наибольшая пищевая ценность имеется у сырых яиц, но некоторым людям они противопоказаны, уточнила врач.
«Если вы хотите сохранить все полезные свойства, что есть в яйце, то его нужно пить сырым. Но не все могут это делать – яйца обладают желчегонным действием, и если у вас проблемы с желчевыводящими путями, камни, то это противопоказано. К тому же термически необработанные яйца – это всегда угроза сальмонеллеза», – отметила Ирина Бережная.
Если рассматривать угрозу заражения сальмонеллезом, то наиболее безопасны яйца, сваренные вкрутую. Но чересчур долгая термическая обработка вызывает распад важных нутриентов, а переваренные яйца утрачивают свои свойства. Как известно, ряд витаминов от высокой температуры могут погибать. Поэтому яйца всмятку либо яйца пашот более привлекательны в данном смысле, считает Бережная.
Чтобы избежать риска сальмонеллеза, приобретать яйца следует в магазинах, а не на стихийных рынках, предостерегла врач. Также эксперт добавила, что самым вредным способом приготовления яиц является жарка.