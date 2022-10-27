Диетолог рассказала о самом вредном способе приготовления яиц

«Если вы хотите сохранить все полезные свойства, что есть в яйце, то его нужно пить сырым. Но не все могут это делать – яйца обладают желчегонным действием, и если у вас проблемы с желчевыводящими путями, камни, то это противопоказано. К тому же термически необработанные яйца – это всегда угроза сальмонеллеза», – отметила Ирина Бережная.