Названы основные натуральные заменители сахара

Основные натуральные заменители сахара назвала «Мосленте» врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова . По ее словам, неограниченное потребление сладостей приводит к серьезным нарушениям углеводного обмена.

Эксперт добавила, что при постепенном отказе от сахара существенно сократить его потребление помогут натуральные сахарозаменители. По ее словам, необходимо отказаться от использования рафинада для приготовления домашних блюд и ограничить потребление покупной продукции с сахаром в составе.