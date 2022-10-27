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1 час назад

Названы основные натуральные заменители сахара

Мослентаиещё 1

Основные натуральные заменители сахара назвала «Мосленте» врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. По ее словам, неограниченное потребление сладостей приводит к серьезным нарушениям углеводного обмена.

Названы основные натуральные заменители сахара
Фото: МослентаМослента

«Здоровой альтернативой выпечке станут натуральные сухофрукты, сладкие фрукты и ягоды, злаковые батончики и сладкие овощи (морковь, свекла, тыква, топинамбур), злаки, мед, молоко», — перечислила она.

Эксперт добавила, что при постепенном отказе от сахара существенно сократить его потребление помогут натуральные сахарозаменители. По ее словам, необходимо отказаться от использования рафинада для приготовления домашних блюд и ограничить потребление покупной продукции с сахаром в составе.

«Мы можем получать его в скрытом виде с готовыми напитками, хлебом, соусами, готовыми завтраками, мясными полуфабрикатами, консервированными фруктами и овощами. Поэтому правильным подходом будет осознанное ограничения потреблении сладкого», — добавил

Еда,Татьяна Мещерякова,
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