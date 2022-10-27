Названы продукты, которые содержат много железа

К продуктам, богатым железом, относятся рыба, шоколад, курага и другие. Диетологи объяснили, в каких количествах их нужно употреблять.

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От дефицита железа или витамина B12 появляется анемия – слабость, сонливость, утомляемость, бледность кожи и головокружение. При этом сокращается число эритроцитов в крови и снижается гемоглобин.

Для взрослого мужчины норма железа в сутки составляет 10-12 мг, а для женщины — 20-30, для детей от года и до подросткового возраста – 10-12 мг.

Проводить профилактику анемии можно изменением рациона. Специалисты Food ru рекомендуют употреблять богатые железом продукты.

К ним относится говяжья печень, в 100 граммах которой – 6,54 мг железа. Также этот элемент есть в рыбе, особенно в сардинах, скумбрии, тунце.

Бобовые тоже нужно употреблять, а именно белую фасоль, красную, нут, чечевицу.

Морские водоросли богаты не только йодом, но и железом. В 100 граммах шоколада с содержанием какао 70-85 процентов есть 12 мг железа.