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3 часа назад

6 банальных ошибок, которые портят выпечку

WomanHit.ru

Научиться готовить пышные бисквиты и нежные пирожки несложно, если избегать типичных промахов.

6 банальных ошибок, которые портят выпечку
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Даже самые умелые хозяйки иногда признаются, что с выпечкой у них то и дело возникают проблемы — тесто не поднимается, бисквиты получаются грубыми, а пирожки выглядят совсем не так, на картинке в журнале. Повара считают, что большинство домашних кулинаров допускают банальные ошибки, исправив которые можно превратиться в почти профессионального кондитера.

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Ошибка 1: Не просеивать муку

Этот процесс требует времени, но результат того стоит: во время просеивания мука избавляется от примесей и насыщается кислородом. Именно это помогает тесту быстрее подняться, а выпечке стать легкой и воздушной. Удобно просеивать муку с помощью специально сита в форме кружки: оно небольшое, что позволяет держать кружку одной рукой и всыпать муку порционно.

Ошибка 2: Вводить ингредиенты не по порядку

В рецептах обычно подробно расписано, в каком порядке добавлять в тесто тот или иной продукт, какие можно смешивать в одной емкости, а для каких потребуется отдельная тара. Все это влияет на химические процессы, происходящие в тесте: нарушение технологии изменит и результат. Старайтесь точно следовать инструкциям.

Ошибка 3: Заменять компоненты

Старайтесь придерживаться того списка ингредиентов, которые указаны в рецепте. Заменив сахарную пудру на сахар или мед, вы сделаете тесто тяжелее и вкус выпечки изменится. В рецептах профессиональных кондитеров часто количество компонента указано с точностью до грамма — эти советы тоже стоит соблюдать, тогда результат будет идеальным.

Ошибка 4: Использовать холодные продукты

В дрожжевом или бисквитном тесте очень важно, чтобы яйца, молоко, масло были комнатной температуре, иначе выпечка не поднимется. Достаньте эти продукты из холодильника за час до того, как приступить к готовке. В рецептах выпечки из песочного теста часто используются холодные компоненты, обычно это указано в описании.

Ошибка 5: Замешивать тесто слишком долго

Если слишком долго вымешивать тесто, оно станет слишком пластичным и не поднимется. Соблюдайте время, указанное в рецепте: для пирожков, бисквитов, десертов период вымешивания обычно гораздо меньше, чем для чебуреков и пельменей — тесто для них наоборот должно быть плотным и эластичным.

Ошибка 6: Ставить тесто не в разогретую духовку

Духовку стоит начать разогревать, как только приступаете к смешиванию теста. Если поставить будущий бисквит в холодную печь, он не поднимется и не пропечется.

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