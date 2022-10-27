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49 минут назад

Любимое лакомство русских царей: рецепт безупречных пышек

Мира Маркина

Немногие знают об этом, но несколько веков назад пышки были любимым лакомством русских царей. В частности, об этом говорится в летописях времен правления Ивана Грозного. Знатные особы любили этот десерт неспроста: в те времена сахар и масло для жарки теста были крайне дефицитными продуктами, а потому побаловать себя пышками могли единицы.

Любимое лакомство царей: рецепт безупречных пышек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня пышки стали куда доступнее: одну штуку можно купить, в среднем, за 15 рублей. Но если вы хотите удивить домочадцев, попробуйте приготовить этот десерт самостоятельно – он отнюдь не сложный. Подробнее – в материале "Рамблера".

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Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 520 г
  • Сахар – 60 г
  • Дрожжи – 10 г
  • Масло сливочное – 30 г
  • Соль – 5 г
  • Вода – 310 мл
  • Яйцо – 2 шт
  • Масло растительное (для жарки)
  • Сахарная пудра (по вкусу)

Приготовление:

1. Просейте муку и добавьте в нее сахар, соль и дрожжи. Все перемешайте.

2. Добавьте в теплую воду сливочное масло комнатной температуры и яйцо, а затем все перемешайте. Всыпьте муку и замесите тесто.

3. Поставьте тесто в теплое место на пару часов.

4. Смажьте руки и рабочую поверхность маслом, чтобы ничего не прилипало.

5. Отщипните кусочек теста размером с грецкий орех, скрутите его в полоску и соедините края. Повторяйте этот шаг, пока тесто не закончится.

6. В кастрюле или глубокой сковороде нагрейте растительное масло. Обжаривайте пышки до золотистого цвета, затем выкладывайте их на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла.

7. При подаче посыпьте пышки сахарной пудрой.

Еда,Иван Грозный,
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