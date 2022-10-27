Любимое лакомство царей: рецепт безупречных пышек

Немногие знают об этом, но несколько веков назад пышки были любимым лакомством русских царей. В частности, об этом говорится в летописях времен правления Ивана Грозного. Знатные особы любили этот десерт неспроста: в те времена сахар и масло для жарки теста были крайне дефицитными продуктами, а потому побаловать себя пышками могли единицы.

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Сегодня пышки стали куда доступнее: одну штуку можно купить, в среднем, за 15 рублей. Но если вы хотите удивить домочадцев, попробуйте приготовить этот десерт самостоятельно – он отнюдь не сложный. Подробнее – в материале "Рамблера".

Ингредиенты: Мука пшеничная – 520 г

Сахар – 60 г

Дрожжи – 10 г

Масло сливочное – 30 г

Соль – 5 г

Вода – 310 мл

Яйцо – 2 шт

Масло растительное (для жарки)

Сахарная пудра (по вкусу)

Приготовление:

1. Просейте муку и добавьте в нее сахар, соль и дрожжи. Все перемешайте.

2. Добавьте в теплую воду сливочное масло комнатной температуры и яйцо, а затем все перемешайте. Всыпьте муку и замесите тесто.

3. Поставьте тесто в теплое место на пару часов.

4. Смажьте руки и рабочую поверхность маслом, чтобы ничего не прилипало.

5. Отщипните кусочек теста размером с грецкий орех, скрутите его в полоску и соедините края. Повторяйте этот шаг, пока тесто не закончится.

6. В кастрюле или глубокой сковороде нагрейте растительное масло. Обжаривайте пышки до золотистого цвета, затем выкладывайте их на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла.