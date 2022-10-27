Любимое лакомство царей: рецепт безупречных пышек

Немногие знают об этом, но несколько веков назад пышки были любимым лакомством русских царей. В частности, об этом говорится в летописях времен правления Ивана Грозного. Знатные особы любили этот десерт неспроста: в те времена сахар и масло для жарки теста были крайне дефицитными продуктами, а потому побаловать себя пышками могли единицы.
Сегодня пышки стали куда доступнее: одну штуку можно купить, в среднем, за 15 рублей. Но если вы хотите удивить домочадцев, попробуйте приготовить этот десерт самостоятельно – он отнюдь не сложный. Подробнее – в материале "Рамблера".
1. Просейте муку и добавьте в нее сахар, соль и дрожжи. Все перемешайте.
2. Добавьте в теплую воду сливочное масло комнатной температуры и яйцо, а затем все перемешайте. Всыпьте муку и замесите тесто.
3. Поставьте тесто в теплое место на пару часов.
4. Смажьте руки и рабочую поверхность маслом, чтобы ничего не прилипало.
5. Отщипните кусочек теста размером с грецкий орех, скрутите его в полоску и соедините края. Повторяйте этот шаг, пока тесто не закончится.
6. В кастрюле или глубокой сковороде нагрейте растительное масло. Обжаривайте пышки до золотистого цвета, затем выкладывайте их на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла.
7. При подаче посыпьте пышки сахарной пудрой.