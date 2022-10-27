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16 минут назад

Что приготовить на Хэллоуин-2022 — 6 простых, вкусных и страшных ПП-рецептов

Чемпионат.com

Тыквы-фонарики — хороший вариант для украшения. Но что поставить на праздничный стол?

Что приготовить на Хэллоуин-2022 — 6 простых ПП-рецептов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Традиции празднования Хэллоуина восходят к древним кельтам и шотландцам. Позднее праздник стал ассоциироваться с католическим Днём всех святых, в канун которого его и отмечают. Сегодня Хэллоуин празднуют по всему миру вне зависимости от вероисповедания — как светское торжество.

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Как правило, в этот день дома украшают страшными декорациями и полыми тыквами с жуткими гримасами. Раньше считалось, что это отпугивает злых духов. Но сейчас большинству людей нравится сама атмосфера праздника.

«Страшные» украшения можно разместить не только в доме, но и на столе. Рассказываем, что полезного можно приготовить для «жуткого» праздничного ужина.

«Кровь дракона» — тыквенно-яблочное пюре

Вам понадобятся:

  • тыква — 200 г;
  • яблоки — 100 г;
  • корица — по вкусу;
  • соль — по вкусу
  1. Тщательно моем тыкву и яблоки, очищаем от кожуры.
  2. Нарезаем, посыпаем корицей, добавляем щепотку соли и запекаем при температуре 200 градусов примерно 20-30 минут.
  3. Яблоки и тыква должны стать мягкими. Затем измельчаем их в блендере до гладкой текстуры и разливаем по рюмкам, пробиркам или специальным баночкам.

«Драконьи глаза» — закуска из авокадо и яиц

Вам понадобятся:

  • яйца куриные — 4 шт.;
  • авокадо — 2 шт.;
  • маслины — 4 шт.;
  • лимон;
  • масло оливковое — 10 г.
  1. Яйца варим вкрутую, охлаждаем, чистим и разрезаем пополам. Желток вынимаем.
  2. Чистим авокадо, разминаем вилкой или взбиваем в блендере и добавляем лимонный сок и оливковое масло.
  3. Маслины так же, как и яйца, раздаём пополам.
  4. Собираем закуску: в яичный белок выкладываем пюре авокадо, посыпаем тёртым желтком и кладём половинку маслины, чтобы получился глаз. Готово!

«Пугало» — закуска из болгарского перца

Вам понадобятся:
  • болгарские перцы любого цвета — несколько штук;
  • овощной салат по вкусу (например, рукола, помидоры черри и брынза);
  • зелень — по вкусу.
  • Перцы тщательно моем, аккуратно срезаем шляпку и очищаем от семян.
  • Вырезаем на перце рожицы и наполняем их овощным салатом.
  • Накрываем шляпкой и кладём под неё зелень, чтобы получилось пугало. Готово!

«Жуткая улыбка» — десерт из яблок

Вам понадобятся:

  • красные яблоки — несколько штук;
  • миндальные орехи — по вкусу.
  • Тщательно моем яблоки, нарезаем их на четыре дольки и аккуратно очищаем от сердцевины.
  • У каждой четвертинки вырезаем посередине кусочек, чтобы получился рот.
  • Миндальные орехи замачиваем в крутом кипятке, чтобы очистить их от кожуры — так они станут белыми.
  • Вставляем орехи в яблочный рот: например, два «зуба» снизу, один — сверху или наоборот. Дайте волю фантазии.

«Мини-тыквы» — необычная подача мандаринов

Чистим мандарины, вырезаем из шкурок хвостики, как у тыкв, и украшаем фрукты.

«Сладкие привидения» — украшенные бананы

Вам понадобятся:

  • бананы — несколько штук;
  • шоколадная паста (можно заменить на сироп-сахарозаменитель, например, финиковый).
  • Бананы очищаем, режем пополам. Лучше всего подойдут маленькие бананы.
  • С помощью пасты или сиропа рисуем рот и глаза.
  • Подавать такие фрукты можно вместе с мини-тыквами.
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