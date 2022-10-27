Что приготовить на Хэллоуин-2022 — 6 простых ПП-рецептов

Тыквы-фонарики — хороший вариант для украшения. Но что поставить на праздничный стол?
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Традиции празднования Хэллоуина восходят к древним кельтам и шотландцам. Позднее праздник стал ассоциироваться с католическим Днём всех святых, в канун которого его и отмечают. Сегодня Хэллоуин празднуют по всему миру вне зависимости от вероисповедания — как светское торжество.
Как правило, в этот день дома украшают страшными декорациями и полыми тыквами с жуткими гримасами. Раньше считалось, что это отпугивает злых духов. Но сейчас большинству людей нравится сама атмосфера праздника.
«Страшные» украшения можно разместить не только в доме, но и на столе. Рассказываем, что полезного можно приготовить для «жуткого» праздничного ужина.
«Кровь дракона» — тыквенно-яблочное пюре
- тыква — 200 г;
- яблоки — 100 г;
- корица — по вкусу;
- соль — по вкусу
- Тщательно моем тыкву и яблоки, очищаем от кожуры.
- Нарезаем, посыпаем корицей, добавляем щепотку соли и запекаем при температуре 200 градусов примерно 20-30 минут.
- Яблоки и тыква должны стать мягкими. Затем измельчаем их в блендере до гладкой текстуры и разливаем по рюмкам, пробиркам или специальным баночкам.
«Драконьи глаза» — закуска из авокадо и яиц
- яйца куриные — 4 шт.;
- авокадо — 2 шт.;
- маслины — 4 шт.;
- лимон;
- масло оливковое — 10 г.
- Яйца варим вкрутую, охлаждаем, чистим и разрезаем пополам. Желток вынимаем.
- Чистим авокадо, разминаем вилкой или взбиваем в блендере и добавляем лимонный сок и оливковое масло.
- Маслины так же, как и яйца, раздаём пополам.
- Собираем закуску: в яичный белок выкладываем пюре авокадо, посыпаем тёртым желтком и кладём половинку маслины, чтобы получился глаз. Готово!
«Пугало» — закуска из болгарского перца
Вам понадобятся:
- болгарские перцы любого цвета — несколько штук;
- овощной салат по вкусу (например, рукола, помидоры черри и брынза);
- зелень — по вкусу.
- Перцы тщательно моем, аккуратно срезаем шляпку и очищаем от семян.
- Вырезаем на перце рожицы и наполняем их овощным салатом.
- Накрываем шляпкой и кладём под неё зелень, чтобы получилось пугало. Готово!
«Жуткая улыбка» — десерт из яблок
- красные яблоки — несколько штук;
- миндальные орехи — по вкусу.
- Тщательно моем яблоки, нарезаем их на четыре дольки и аккуратно очищаем от сердцевины.
- У каждой четвертинки вырезаем посередине кусочек, чтобы получился рот.
- Миндальные орехи замачиваем в крутом кипятке, чтобы очистить их от кожуры — так они станут белыми.
- Вставляем орехи в яблочный рот: например, два «зуба» снизу, один — сверху или наоборот. Дайте волю фантазии.
«Мини-тыквы» — необычная подача мандаринов
Чистим мандарины, вырезаем из шкурок хвостики, как у тыкв, и украшаем фрукты.
«Сладкие привидения» — украшенные бананы
- бананы — несколько штук;
- шоколадная паста (можно заменить на сироп-сахарозаменитель, например, финиковый).
- Бананы очищаем, режем пополам. Лучше всего подойдут маленькие бананы.
- С помощью пасты или сиропа рисуем рот и глаза.
- Подавать такие фрукты можно вместе с мини-тыквами.