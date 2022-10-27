Рецепт осенних вареников с тыквой, которые понравятся всем

Осень по праву считается сезоном тыквы. Из нее готовят различные блюда – салаты, каши, пироги. А для тех, кто хочет попробовать что-то новенькое, предлагаем приготовить вареники, ароматные и вкусные.
Популярный кулинарный блогер Коте Оганезов опубликовал в своем телеграм-канале рецепт, простой и доступный.
Для приготовления потребуются следующие ингредиенты.
Тесто:
Тыкву порезать на крупные куски и отварить в течение 15–20 минут. В это время замешать тесто из кипятка, муки, соли и яйца, оставить его на 10 минут под полотенцем.
Приготовить начинку для вареников. Для этого мелко порезать чернослив, перемешать его с отварной тыквой и творогом до состояния однородной массы.
Тесто раскатать, нарезать на кружочки и сформировать вареники. Отварить их до готовности.
Приятного аппетита!