Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

Рецепт осенних вареников с тыквой, которые понравятся всем

Крестьянская жизнь

Осень по праву считается сезоном тыквы. Из нее готовят различные блюда – салаты, каши, пироги. А для тех, кто хочет попробовать что-то новенькое, предлагаем приготовить вареники, ароматные и вкусные.

Рецепт осенних вареников с тыквой, которые понравятся всем
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Популярный кулинарный блогер Коте Оганезов опубликовал в своем телеграм-канале рецепт, простой и доступный.

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты.

Начинка:
  • 400 г тыквы;
  • 100 г чернослива;
  • 500 г творога 9%.

Тесто:

  • 1 стакан муки;
  • 1/2 стакана кипятка;
  • 1 яйцо;
  • щепотка соли.

Тыкву порезать на крупные куски и отварить в течение 15–20 минут. В это время замешать тесто из кипятка, муки, соли и яйца, оставить его на 10 минут под полотенцем.

Приготовить начинку для вареников. Для этого мелко порезать чернослив, перемешать его с отварной тыквой и творогом до состояния однородной массы.

Тесто раскатать, нарезать на кружочки и сформировать вареники. Отварить их до готовности.

Приятного аппетита!

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители