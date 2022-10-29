Ученые раскрыли неожиданные свойства шафрана

Уже давно доказано, что специи не только усиливают или улучшают вкус блюда, но и влияют на состояние здоровья. Поэтому специалисты рекомендуют употреблять их с осторожностью - следить как за качеством, так и за количеством употребляемых в пищу специй, сообщает ИА DEITA.RU.

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Портал Доктор Питер поделился мнением специалистов о пользе одной из самых популярных в мире специй – шафрана. Эту приправу в своем роде можно назвать универсальной. Ведь ее добавляют, когда готовят блюда из мяса, рыбы, а также в выпечку, гарниры и даже некоторые напитки. А производят ее из ярко-желтых цветов крокуса.

В шафране содержится большое количество полезных веществ. Среди них жирные кислоты, витамин А, витамин В, калий, магний, железо, селен и многие другие. Таким образом, шафран оказывает положительное влияние на здоровье человека. Так, например, он способен избавиться от так называемого плохого холестерина в организме. А кроме того, защитит ваше сердце от болезней.