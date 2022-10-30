Что будет, если неделю есть один фастфуд

Если питаться одним фастфудом, можно не только набрать лишний вес, но и ухудшить состояние своего здоровья. Чем это чревато и что будет, если есть его каждый день на протяжении недели? Рассказываем в материале "Рамблера".
Американские и австралийские ученые провели эксперимент. Они отобрали 110 молодых людей без проблем со здоровьем и разделили их на две группы: одна питалась как обычно, а другая - ела всю неделю фастфуд. Как оказалось, участники из второй группы спустя семь дней стали хуже контролировать свой аппетит. Кроме того, у них ухудшились когнитивные способности: испытуемые стали хуже запоминать информацию.
По словам врача-кардиолога, диетолога Асият Хачировой, такая диета запускает воспалительные процессы и увеличивает нагрузку на внутренние органы.