Что будет, если неделю есть один фастфуд

Если в течение условной недели, питаться только фастфудом, что мы получаем? Фастфуд, в первую очередь, - это жиры и углеводы, причем углеводы быстрые, жиры - насыщенные. Быстрые углеводы повышают сахар в крови, соответственно, увеличивают провоспалительный статус крови, увеличивают нагрузку на поджелудочную железу. Она начинает выделять большое количество инсулина. То есть запускаются биохимические процессы повреждения организма. Из-за жиров увеличивается нагрузка на печень и желчный пузырь. Но так как количество сахара и жира превышает норму, это может спровоцировать ожирение внутренних органов, стеотоз печени, снижение функции поджелудочной железы и развитие инсулинорезистентности. Из-за отсутствия овощей в рационе человек лишается клетчатки. У него учащаются запоры, снижается иммунитет, что ведет к старению организма.

