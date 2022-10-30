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9 минут назад

Что будет, если неделю есть один фастфуд

Мира Маркина
Хачирова Асиятэксперт

Если питаться одним фастфудом, можно не только набрать лишний вес, но и ухудшить состояние своего здоровья. Чем это чревато и что будет, если есть его каждый день на протяжении недели? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что будет, если неделю есть один фастфуд
Фото: pxhere.compxhere.com

Американские и австралийские ученые провели эксперимент. Они отобрали 110 молодых людей без проблем со здоровьем и разделили их на две группы: одна питалась как обычно, а другая - ела всю неделю фастфуд. Как оказалось, участники из второй группы спустя семь дней стали хуже контролировать свой аппетит. Кроме того, у них ухудшились когнитивные способности: испытуемые стали хуже запоминать информацию.

По словам врача-кардиолога, диетолога Асият Хачировой, такая диета запускает воспалительные процессы и увеличивает нагрузку на внутренние органы.

Если в течение условной недели, питаться только фастфудом, что мы получаем? Фастфуд, в первую очередь, - это жиры и углеводы, причем углеводы быстрые, жиры - насыщенные. Быстрые углеводы повышают сахар в крови, соответственно, увеличивают провоспалительный статус крови, увеличивают нагрузку на поджелудочную железу. Она начинает выделять большое количество инсулина. То есть запускаются биохимические процессы повреждения организма. Из-за жиров увеличивается нагрузка на печень и желчный пузырь. Но так как количество сахара и жира превышает норму, это может спровоцировать ожирение внутренних органов, стеотоз печени, снижение функции поджелудочной железы и развитие инсулинорезистентности. Из-за отсутствия овощей в рационе человек лишается клетчатки. У него учащаются запоры, снижается иммунитет, что ведет к старению организма.
Хачирова Асият
Хачирова Асиятврач-кардиолог, диетолог-консультант
Еда,
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