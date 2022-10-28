Употребление базилика в пищу может помочь предотвратить рак

Базилик очень полезен для человека, поскольку обладает целым рядом положительных свойств для здоровья, среди которых на первом месте стоит профилактика рака. Благодаря содержащимся в нем антиоксидантам, он защищает организм от рака кожи, легких, полости рта, поджелудочной железы и печени.

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Он также обладает антибактериальными свойствами и защищает от простуды и гриппа. Благодаря содержащимся в его соке гормонам, снижающим стресс, он улучшает сон. Эфирные масла, содержащиеся в растении, помогают в переваривании пищи.

У базилика есть еще одно очень важное достоинство: его способность поддерживать мужское здоровье, повышая активность сперматозоидов, тем самым предотвращая бесплодие, и препятствуя развитию рака простаты. Однако существуют исследования, которые показали, что длительное употребление большого количества базилика может привести к раку печени. Этот эффект объясняется содержанием в нем эстрагола.