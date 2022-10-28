Как правильно выбрать воду в магазине

Сотрудники Роспотребнадзора опубликовали перечень рекомендаций о том, на что следует обратить внимание при покупке воды в торговых точках.

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По словам специалистов, бутылка воды должна быть герметичной. Если есть подозрение на то, что крышка ранее уже вскрывалась, то лучше всего такой продукт не покупать.

Помимо этого, стоит обращать внимание на то, в какой точке торгового зала магазина размещена вода. Она не должна находиться под прямыми лучами солнца и рядом с системой отопления.

Перед покупкой бутылки с водой необходимо внимательно изучить этикетку, чтобы подробнее узнать о производителе, составе, сроках годности.