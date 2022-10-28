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7 минут назад

Как правильно выбрать воду в магазине

Волгоградская правда

Сотрудники Роспотребнадзора опубликовали перечень рекомендаций о том, на что следует обратить внимание при покупке воды в торговых точках.

Как правильно выбрать воду в магазине
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По словам специалистов, бутылка воды должна быть герметичной. Если есть подозрение на то, что крышка ранее уже вскрывалась, то лучше всего такой продукт не покупать.

Помимо этого, стоит обращать внимание на то, в какой точке торгового зала магазина размещена вода. Она не должна находиться под прямыми лучами солнца и рядом с системой отопления.

Перед покупкой бутылки с водой необходимо внимательно изучить этикетку, чтобы подробнее узнать о производителе, составе, сроках годности.

Гарантией качества и безопасности воды является ее маркировка цифровым кодом Data Matrix на крышке или этикетке.

Еда,Роспотребнадзор,
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