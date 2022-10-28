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1 час назад

Диетолог Поляков рассказал об опасности риса для человека

Мария Иглина

Врач-диетолог Антон Поляков заявил, что обычный белый рис не несет в себе никакой пользы, поскольку является источником быстрых углеводов. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Вечерней Москвой".

Диетолог рассказал об опасности риса для человека
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, по словам медика, из-за того, что рис является источником быстрых углеводов, люди с нарушением углеводного обмена в организме могут сталкиваться со скачками сахара. Однако, если употреблять белый шлифованный рис охлажденным, скорость его усвоения организмом замедляется, а это, в свою очередь, предотвращает повышение уровня сахара в организме.

Диетолог назвала самый полезный сыр

Кроме этого, медик предупредил, что в рисе может быть высокая концентрация мышьяка, а регулярное употребление этого продукта может привести к интоксикации организма:

"При употреблении бурого нешлифованного риса скачков сахара не возникнет. Однако в нешлифованном рисе концентрация мышьяка выше, чем в белом шлифованном. Поэтому необходимо правильно его готовить".

Так, бурый рис необходимо несколько раз промыть, а после закипания залить чистой водой и затем вновь довести до кипения.

Ранее диетолог назвала самый опасный способ приготовления яиц.

Еда,Антон Поляков,
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