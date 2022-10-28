Развеяны мифы о пользе яйца-пашот и яичницы

Исследования о вреде яиц начались с 1985 года. Тогда учёные говорили, что в желтке содержится холестерин, поэтому нельзя съедать более двух яиц в неделю.
В 2013 году Американский колледж кардиологов сообщил, что на уровень холестерина пищевые продукты влияют только на 10-20 процентов.
Холестерин из яиц не оказывает пагубных свойств на организм, не вызывая сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Food ru.
Есть миф, что желток вреден из-за высокого содержания жиров, однако в нём находится до 90 процентов ценных элементов. К ним относятся омега-3 и омега-6 жирные кислоты, витамины группы B, железо, кальций, фосфор, цинк.
Если желток ярче, он полезнее. Это не так, по составу он не сильно меняется, если более оранжевый. В таких содержится чуть больше витаминов A.
Цвет скорлупы – белый или коричневый – тоже не влияет на полезность яйца. Он зависит от породы курицы.
Людям после 60-ти лет не рекомендуют есть яйца каждый день. Однако, наоборот, так делать нужно.
Если съедать яйцо ежедневно, то можно снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. В этом продукте содержится холин и бетаин, которые помогают организму.
Об этом в 2018 году сообщили китайские учёные, которые провели исследования с почти полумиллионом людей.