Как хранить и употреблять полезный осенний урожай

Именно осенью созревают многие полезные для повышения иммунитета овощи и фрукты, богатые микроэлементами и витаминами. Эксперты сети клинико-диагностической лаборатории KDL выяснили, какие из них наиболее полезны и как их правильно употреблять. Результаты исследования есть в распоряжении журналистов «Вестей Подмосковья».

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Действительно, всем давно известно, что витамин С является одним из наиболее важных для иммунитета, однако далеко не все знают, что этот витамин в самых больших количествах содержится вовсе не в цитрусовых, а в сладком болгарском перце, который особенно доступен осенью. Аскорбиновой кислотой также богаты типично осенние дары природы - айва, облепиха и шиповник.

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Однако падение иммунитета может быть также вызвано нехваткой витаминов, о которой многие могут и не подозревать, указывает руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. «Осень – период обострения многих хронических заболеваний, а также дебюта болезней, которые раньше не давали о себе знать. Во многом это происходит на фоне падения иммунитета из-за наступления холодов и активизации респираторных вирусов», – подчеркивает специалист.

Падение иммунитета и повышенная уязвимость перед простудами, сильная усталость, сонливость, снижение работоспособности – все это могут быть признаки, указывающие на нехватку витаминов, говорит врач. Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу можно, сдав комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) – исследование покажет концентрации витаминов в организме. Проанализировать результаты и назначить индивидуальное лечение обязательно должен врач. Это может быть и медикаментозная терапия, и просто корректировка диеты.

Кроме аскорбиновой кислоты и витамина С, в осенних овощах и фруктах также присутствуют и другие полезные вещества. Например, в моркови много витамина А, полезного для поддержания зрения, в большом количестве он также содержится в царице осени тыкве и брокколи. Для лучшего усвоения эти дары осени лучше употреблять вместе с жирами. Для обмена веществ очень важен витамин К, он в большой концентрации содержится в тыкве, репе, кукурузе, шиповнике, зелени. Преимущество этих овощей в том, что витамин К очень термоустойчив и не разрушается при готовке даже при высоких температурах.

Витамины группы В отвечают за нормальную работу нервной системы. В больших количествах «бэшки» содержатся в продуктах животного происхождения, но есть и в овощах – например, в той же тыкве - рекордсменке по содержанию полезных веществ и клетчатки, а также в бобовых, сладком перце, моркови.

Для достижения эффекта в день нужно съедать не менее 400 граммов ягод, овощей и фруктов. «Это не только витамины, но и полезная для организма клетчатка, которая важна для нормального пищеварения. Многие считают, что есть овощи и фрукты в таких количествах довольно дорого. Тактика выбирать местные сезонные продукты поможет сэкономить и одновременно обеспечит организм полезными витаминами», – напоминает Ольга Малиновская.