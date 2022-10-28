Неудачное соседство: какие продукты нельзя хранить вместе

Каждый из нас хочет, чтобы продукты оставались свежими как можно дольше и приносили максимум пользы нашему организму. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве» об особенностях продуктового соседства.

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По ее словам, мясо и рыба не должны храниться рядом ни в холодильнике, ни в морозильной камере.

"Мясо и рыбу лучше хранить как можно дальше друг от друга даже в морозилке. Рыба обладает ярко выраженным запахом, который легко впитается в мясную продукцию и портит ее вкусовые качества. Однако это правило не распространяется на колбасу, вяленое мясо или консервы", — рассказала Соломатина.

Диетолог отметила, что молочные продукты и овощи должны лежать в разных частях холодильника и как можно дальше друг от друга.

"Молочные продукты могут выделять газ, который ускоряет процесс гниения овощей. Лучше хранить эти продукты на разных полках холодильника. Более того, все кисломолочные продукты должны быть в закрытой таре", — считает эксперт.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что апельсины и яблоки будут гнить рядом друг с другом. Более того, яблоки лучше хранить в холодильнике, а апельсины — на кухонном столе в корзине:

"Яблоки и апельсины провоцируют процессы гниения друг у друга. Апельсины нужно хранить при комнатной температуре, а яблоки — в холодильнике".

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала лучшие перекусы во время перелета. По ее словам, во время перелета нельзя есть жирную пищу, салаты со сложными соусами и газированные напитки. Организм испытывает большой стресс в самолете, а сложная пища усугубляет ситуацию.