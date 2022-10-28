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2 часа назад

5 специй, которые могут нанести вред здоровью

WomanHit.ru

Некоторые приправы могут стать причиной серьезного ухудшения здоровья.

5 специй, которые могут нанести вред здоровью
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Специи делают блюда яркими, аппетитными и ароматными, но они далеко не всегда полезны для здоровья. Специалисты рекомендуют быть умеренным в употреблении любых приправ, а от нескольких отказаться.

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Лавровый лист

Всего листочек может придать супу или рагу неповторимый аромат, а еще эта приправа считается природным антисептиком, помогает при простуде, уменьшает головную боль. В чем же вред лаврового листа? Врачи считают, что специя может обострить проблемы с ЖКТ. Именно поэтому он противопоказан людям, страдающим гастритом, панкреатитом, язвой желудка. Кроме того, чрезмерное употребление лаврового листа может негативно сказаться на работе почек.

Корица

Этот яркий аромат у большинства ассоциируется с десертами, сладостями и, конечно, кофе. Корица считается полезной для страдающих сахарным диабетом: она способствует снижению уровня глюкозы в крови. Однако специя противопоказана беременным женщинам, тем, кто страдает от повышенного артериального давления. Нельзя употреблять корицу и детям до четырех лет.

Тмин

Одна из самых известных восточных приправ идеально подходит для мяса и рыбы, тмин помогает справиться со стрессом. Он активирует мозговую деятельность, снимает мигрень и противостоит спазмом. Однако полезна эта специя далеко не для всех: она может вызывать тяжелую аллергию, снижать давление и способствовать кишечной непроходимости. Старайтесь употреблять тмин в очень ограниченном количестве!

Гвоздика

Ее яркий аромат отлично сочетается с вином, фруктами, рыбой. В гвоздике содержатся эфирные масла, которые помогают бороться с воспалением, в древности ее использовали, как противовоспалительное и противогрибковое средство. Но от гвоздики стоит отказаться в период беременности: она способствует быстрому повышению давления и вызывает сильную аллергию, если к этому есть предрасположенность. Исключить приправу нужно и тем, кто страдает от заболеваний ЖКТ.

Ваниль

Аромат ванили поднимает настроение, способствует выработке эндорфинов, благотворно влияет на сердце и состояние сосудов. Но именно эта специя может стать причиной сильных головных болей, поэтому страдающим мигренью нужно от нее отказаться.

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