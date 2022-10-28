Как приготовить вкусное и полезное домашнее печенье

28 октября отмечается Международный день домашнего печенья. В честь такого вкусного и сладкого праздника специалисты подготовили пять секретных приемов, которые помогут сделать это лакомство не только вкусным, но и полезным.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Роспотребнадзор в рамках проекта «Здоровое питание» советует соблюдать ряд простых правил, которые помогут испечь печенье более полезное, чем то, что продается на прилавках магазинов.

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1. Меньше сахара

Сократить количество сахара можно, например, добавив спелый банан. Но не стоит забывать, что это довольно калорийный фрукт. Кроме того, использование банана из-за его консистенции как правило предполагает замену им яиц.

2. Выбирайте цельнозерновую муку

Стоит отдать предпочтение цельнозерновой муке: частично или вперемешку с белой мукой. Отличной идеей будет добавление овсяных хлопьев, которые богаты полезной клетчаткой, и только улучшат вкус печенья.

3. Меньше масла

Избыточное употребление сливочного масла никакой пользы не принесет, поэтому стоит попробовать несколько уменьшить его количество, не убирая его из рецепта, например, класть на 20–30% меньше указанного.

4. Дополните рецепт орехами, сухофруктами и семенами

Сладкие сухофрукты позволят еще сократить количество сахара, а также улучшить вкус готового печенья.

5. Делайте печенья небольшими.

Когда вечером захочется съесть несколько домашних печенек, то пусть они будут маленькими. Небольшая хитрость: три печенья весом, например, 50 г каждое для нашей психики воспринимаются почти так же, как и три печенья весом по 40 г. Но во втором случае можно съесть на 30 г сладости меньше.

Специалисты поделились рецептом полезного печенья Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

мука – 1 стакан;

овсяные хлопья – 1 стакан;

сливочное масло – 50 г;

куриное яйцо – 2 шт.;

сахар – 2 ст. л.;

грецкие орехи – 1/2 стакана;

кунжут – по вкусу.

Калорийность блюда составит 310 ккал на 100 г.

Грецкие орехи нужно истолочь в ступке. Смешать их с овсяными хлопьями, мукой, сахаром, добавить размягченное сливочное масло и тщательно перемешать. Яйца взбить и отправить к остальным ингредиентам.

Замесить тесто и оставить в холодильнике на 1 час. После сформировать небольшие плоские печенья, выложить на застеленный пекарской бумагой противень, посыпать кунжутом и выпекать около 15 минут при температуре 200 градусов.