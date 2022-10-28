Как продлить свою жизнь с помощью кофе

В европейском журнале профилактической кардиологии опубликованы доказательства прямой взаимосвязи количества выпитого кофе в день и продолжительности жизни.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Результаты тринадцатилетнего исследования позволяют заключить: те, кто выпивает в день более трёх чашек, живут дольше.

При этом даже кофе без кофеина спасает от серьезных заболеваний.

Сорт приготовления напитка значения не имеет, однако выяснилось, что растворимый кофе снижает риск преждевременной смерти на 11 %, молотый - на 19%

Свежий кофе без добавок и примесей помогает ещё больше.