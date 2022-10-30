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1 час назад

К воскресному чаю: готовим галету с хурмой

Eva.ruиещё 2

Начался сезон хурмы — разные сорта этого фрукта уже можно увидеть на прилавках. Предлагаем использовать хурму в выпечке, это очень вкусно и необычно. Начните с приготовления галеты, она отлично подойдет к чаю в воскресный вечер.

К воскресному чаю: готовим галету с хурмой
Фото: Eva.ruEva.ru
Ингредиенты:
  • Мука — 150 г
  • Сливочное масло — 90 г
  • Соль — щепотка
  • Ледяная вода — 50 мл
  • Хурма — 5-6 шт
  • Яйцо — для смазывания
  • Сахарная пудра — для посыпки
Процесс приготовления:
  1. В миске смешать сухие ингредиенты и добавить нарезанное холодное масло. Порубить его с мукой, налить воду в два приема и замесить тесто. Убрать в холодильник не менее чем на час.
  2. Раскатать тесто в два круга толщиной 3-4 мм.
  3. На середину каждого, отступая от края примерно 5 см, выложить ломтики хурмы внахлест, чтобы не образовались пустоты, предварительно из хурмы нужно удалить косточки.
  4. Завернуть края галеты к центру, прикрывая слегка начинку, и смажьте их слегка взбитым яйцом.
  5. Отправить галету выпекаться в разогретую до 180 С градусов духовку на 25-30 минут. Посыпать сахарной пудрой.
Еда,
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