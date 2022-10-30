К воскресному чаю: готовим галету с хурмой

Начался сезон хурмы — разные сорта этого фрукта уже можно увидеть на прилавках. Предлагаем использовать хурму в выпечке, это очень вкусно и необычно. Начните с приготовления галеты, она отлично подойдет к чаю в воскресный вечер.
Фото: Eva.ruEva.ru
Ингредиенты:
Мука — 150 г
Сливочное масло — 90 г
Соль — щепотка
Ледяная вода — 50 мл
Хурма — 5-6 шт
Яйцо — для смазывания
Сахарная пудра — для посыпки
Процесс приготовления:
В миске смешать сухие ингредиенты и добавить нарезанное холодное масло. Порубить его с мукой, налить воду в два приема и замесить тесто. Убрать в холодильник не менее чем на час.
Раскатать тесто в два круга толщиной 3-4 мм.
На середину каждого, отступая от края примерно 5 см, выложить ломтики хурмы внахлест, чтобы не образовались пустоты, предварительно из хурмы нужно удалить косточки.
Завернуть края галеты к центру, прикрывая слегка начинку, и смажьте их слегка взбитым яйцом.
Отправить галету выпекаться в разогретую до 180 С градусов духовку на 25-30 минут. Посыпать сахарной пудрой.