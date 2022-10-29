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1 час назад

Как приготовить картофель по-деревенски: видео

Мира Маркина

Картофель по-деревенски — любимое блюдо из фастфуда у многих. Если вы являетесь его фанатом, необязательно для этого ходить в рестораны быстрого питания. Можно приготовить его самостоятельно и дома. Выбрали лучший рецепт из TikTok.

Приготовление блюда не займет у вас много времени. Кулинарный блогер под ником @piterskachh рассказала, что из ингредиентов понадобится только картофель и специи. Для начала его надо отварить, а затем запечь в духовке при температуре 200 градусов 20-25 минут.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

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