Как приготовить картофель по-деревенски: видео

Картофель по-деревенски — любимое блюдо из фастфуда у многих. Если вы являетесь его фанатом, необязательно для этого ходить в рестораны быстрого питания. Можно приготовить его самостоятельно и дома. Выбрали лучший рецепт из TikTok.

Приготовление блюда не займет у вас много времени. Кулинарный блогер под ником @piterskachh рассказала, что из ингредиентов понадобится только картофель и специи. Для начала его надо отварить, а затем запечь в духовке при температуре 200 градусов 20-25 минут.