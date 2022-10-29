Назван вид рыбы, предотвращающей развитие онкологии

Врачи рассказали о том, какую рыбу следует употреблять, чтобы предотвратить риски развития онкологических заболеваний. В первую очередь рыба должна быть богата омега-3 жирными кислотами, сообщает PRIMPRESS.

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По словам специалистов, именно морской окунь содержит в себе такое количество омега-3 жирных кислот, которое подавляет рост, вызывает гибель атипичных клеток на ранних и поздних стадиях рака. При корректировке своего рациона эту рыбу обязательно нужно учитывать.

Морской окунь также полезен и тем, кто пытается похудеть, так как он богат белками, которые легко усваиваются организмом.