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3 часа назад

Назван вид рыбы, предотвращающей развитие онкологии

Primpressиещё 2

Врачи рассказали о том, какую рыбу следует употреблять, чтобы предотвратить риски развития онкологических заболеваний. В первую очередь рыба должна быть богата омега-3 жирными кислотами, сообщает PRIMPRESS.

Назван вид рыбы, предотвращающей развитие онкологии
Фото: PrimpressPrimpress

По словам специалистов, именно морской окунь содержит в себе такое количество омега-3 жирных кислот, которое подавляет рост, вызывает гибель атипичных клеток на ранних и поздних стадиях рака. При корректировке своего рациона эту рыбу обязательно нужно учитывать.

Морской окунь также полезен и тем, кто пытается похудеть, так как он богат белками, которые легко усваиваются организмом.

При этом важно помнить, что любая диета эффективна только при условии сбалансированного рациона и достаточной физической нагрузки.

Еда,
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