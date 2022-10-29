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1 час назад

Как выжать сок из граната без соковыжималки

Крестьянская жизнь

Блогер поделился лайфхаком, как выжать сок из граната без соковыжималки.

Как выжать сок из граната без соковыжималки
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Гранат издавна известен своими чудесными свойствами, а его сок не только полезный для здоровья, но и очень вкусный. Однако цена за натуральный свежевыжатый сок немного отпугивает обычного потребителя.

Блогер Константин Нечетов рассказал, как можно из обычного граната выжать целый стакан натурального сока и при этом значительно сэкономить. Ведь цена одного плода составляет около 50–70 рублей, в то время как стакан свежего гранатового сока, приготовленного при вас в каком-либо заведении, обойдется в 250–350 рублей.

Для приготовления сока не нужно никаких специальных инструментов и оборудования. Все, что нужно, – это хорошенько размять плод. Для этого его нужно покатать по столу или любой другой твердой поверхности и при этом сильно надавливать. Во время данной манипуляции должен быть слышен характерный хруст косточек, отмечает блогер в своем телеграм-канале.

Дальше важна аккуратность. Необходимо взять острый предмет (например, штопор) и сделать в кожуре граната маленькую дырочку.

Через это отверстие при легком нажатии начнет вытекать сок. Плод следует сжимать по всей площади, не обходя стороной ни одного участка, дабы не терять ни одной капли этого чудесного напитка.

С одного среднего граната получается полный стакан полезного и вкусного сока.

Еда,
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