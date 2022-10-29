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1 час назад

Как сделать безалкогольный «кровавый» пунш на Хэллоуин — пошаговый рецепт

Чемпионат.com

Напиток согреет не только в жуткий праздник.

Как сделать безалкогольный «кровавый» пунш на Хэллоуин
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пунш — это напиток, который пришёл к нам из Индии. Он готовится на основе фруктов или фруктового сока. Как правило, пунш бывает алкогольным. Но его можно приготовить и без использования спиртного.

Также пунш готовится в двух вариациях: горячим и холодным. Кому как больше нравится. Со временем напиток стал ассоциироваться с Хэллоуином, ведь именно в этот праздник его чаще всего готовят за пределами Индии.

Приготовить пунш в домашних условиях совсем не сложно. Рецептов такого безалкогольного напитка бесчисленное количество: с добавлением чая, малинового, вишнёвого, клюквенного, апельсинового соков и даже молока.

Рассмотрим один из рецептов горячего напитка, который поможет согреться не только в канун Дня всех святых.

Вам понадобятся:

апельсиновый сок — 1 л;

клюквенный сок — 1 л;

вода — 500 мл;

молотый имбирь — 0,5 ч. л.;

корица — 0,5 ч. л.;

апельсин — 1 шт.;

брусника — 300 г.

В кастрюлю вливаем воду, апельсиновый и клюквенный соки. Добавляем пряности: молотый имбирь и корицу. Нарезаем апельсин, добавляем туда же вместе с брусникой. Её можно использовать замороженную, предварительно разморозив.

Отправляем всё на плиту, варим на сильном огне до закипания и сразу снимаем с огня. Готово!

Еда,
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