Исследование: картофель полезнее, чем мы думали

В исследовании участвовали 2523 человека в возрасте 30 лет и старше. Хотя его результаты были опубликованы совсем недавно, фактически учёные начали собирать данные в 1971 году.

В случае здоровых взрослых результаты показали, что не было никакой связи между употреблением четырёх или более чашек белого картофеля или сладкого картофеля в неделю и повышенным риском проблем со здоровьем, включая гипертонию и дислипидемию. Кроме того, у участников, которые ели блюда из жареного картофеля, был меньший риск столкнуться с различными проблемами со здоровьем, если они не ели красное мясо или были физически активны.