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1 час назад

Исследование: картофель полезнее, чем мы думали

Ferra.ru

Есть мнение, что картофель — не самый полезный продукт. Исследователи из Бостонского университета немного улучшили репутацию этого овоща.

Исследование: картофель полезнее, чем мы думали
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В исследовании участвовали 2523 человека в возрасте 30 лет и старше. Хотя его результаты были опубликованы совсем недавно, фактически учёные начали собирать данные в 1971 году.

В случае здоровых взрослых результаты показали, что не было никакой связи между употреблением четырёх или более чашек белого картофеля или сладкого картофеля в неделю и повышенным риском проблем со здоровьем, включая гипертонию и дислипидемию. Кроме того, у участников, которые ели блюда из жареного картофеля, был меньший риск столкнуться с различными проблемами со здоровьем, если они не ели красное мясо или были физически активны.

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