Россиянам рассказали, почему опасно покупать арбузы осенью

Все фрукты стоит есть исключительно в сезон, даже когда очень хочется угоститься ими вот прямо сейчас. Особенно это касается арбузов, которыми россияне стабильно травятся из года в год. И ладно если бы всё обходилось простыми рвотой и диареей, так нет — гибнут дети. Эксперт объяснила, почему арбузы поздней осенью — плохая идея, а отравление для детей может стать смертельным.
Возможность отравиться арбузом снова встревожила россиян после случая в Волгограде. 27 октября дедушка купил домой арбуз, а на следующий день его вместе с внуками срочно доставили в больницу. Дедушку позже отправили домой в стабильном состоянии, 11-летнюю девочку оставили под присмотром врачей, а вот пятилетнего мальчика спасти не удалось.
Россияне опасаются есть ранние овощи, фрукты и ягоды, опасаясь химии, нитратов и прочих неполезных веществ. Но врачи объяснили, что и в поздних продуктах они есть — очень сложно иначе заставить плодоносить растение, которое уже поработало в сезон. А арбузы в позднем октябре даже на юге России не растут.
Осенью с наступлением холодов возникает другая проблема. Во-первых, фрукты и ягоды к этому моменту лежат уже уйму времени на хранении и начинают портиться. Снаружи этого может быть не заметно, особенно на арбузах — корка у них очень бронебойная. А вот внутри процессы уже могут идти вовсю.
А во-вторых, овощи и фрукты скорее не испортятся на открытом воздухе, поэтому их оставляют как есть. На них могут попадать и ядохимикаты, и выхлопные газы. Они проникают в арбуз и накапливаются внутри, а потом попадают к нам на тарелку.
Взрослые ещё могут пережить отравление, особенно молодые и выносливые. А вот старики и дети с таким могут и не справиться. Пятилетнему малышу не смогли помочь, потому что до 7–8 лет у детей очень слабое пищеварение, которое остро реагирует на серьёзные угрозы. К тому же из-за отравления часто наступают понос и рвота, которые выводят много воды из организма. У ребёнка в таком случае может легко случиться обезвоживание, которое ухудшает общее состояние.