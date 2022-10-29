Россиянам рассказали, почему опасно покупать арбузы осенью

Все фрукты стоит есть исключительно в сезон, даже когда очень хочется угоститься ими вот прямо сейчас. Особенно это касается арбузов, которыми россияне стабильно травятся из года в год. И ладно если бы всё обходилось простыми рвотой и диареей, так нет — гибнут дети. Эксперт объяснила, почему арбузы поздней осенью — плохая идея, а отравление для детей может стать смертельным.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Возможность отравиться арбузом снова встревожила россиян после случая в Волгограде. 27 октября дедушка купил домой арбуз, а на следующий день его вместе с внуками срочно доставили в больницу. Дедушку позже отправили домой в стабильном состоянии, 11-летнюю девочку оставили под присмотром врачей, а вот пятилетнего мальчика спасти не удалось.

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Россияне опасаются есть ранние овощи, фрукты и ягоды, опасаясь химии, нитратов и прочих неполезных веществ. Но врачи объяснили, что и в поздних продуктах они есть — очень сложно иначе заставить плодоносить растение, которое уже поработало в сезон. А арбузы в позднем октябре даже на юге России не растут.

Осенью с наступлением холодов возникает другая проблема. Во-первых, фрукты и ягоды к этому моменту лежат уже уйму времени на хранении и начинают портиться. Снаружи этого может быть не заметно, особенно на арбузах — корка у них очень бронебойная. А вот внутри процессы уже могут идти вовсю.

А во-вторых, овощи и фрукты скорее не испортятся на открытом воздухе, поэтому их оставляют как есть. На них могут попадать и ядохимикаты, и выхлопные газы. Они проникают в арбуз и накапливаются внутри, а потом попадают к нам на тарелку.